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Более 348 млрд тенге начислили налогов и платежей после проверок предпринимателей

Более 348 млрд тенге начислили налогов и платежей в результате проверок предпринимателей Фото: Zakon.kz
В Казахстане за 11 месяцев 2023 года органами госдоходов было проведено 18 657 налоговых и таможенных проверок, по результатам которых начислено 348 млрд тенге, из которых поступило в бюджет 234 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета государственных доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было проведено на 2 274 проверок меньше и начислено меньше на 241 млрд тенге.

При этом поступления составили больше на 117 млрд тенге.

В КГД отметили, что отбор налогоплательщиков для проведения проверок осуществляется на основе оценки степени риска.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вдвое расширят перечень видов деятельности для применения специального налогового режима.

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Лариса Черненко
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