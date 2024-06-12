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Насколько подорожали акции казахстанских банков в мае

акции, фондовый рынок, банки, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:02 Фото: Freepik
Как изменилось значение индекса KASE за минувший месяц и какие акции продемонстрировали наибольший рост по итогам мая, в материале Zakon.kz.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) представила итоги работы биржевого рынка за май 2024 года. Согласно данным биржи, по итогам прошлого месяца капитализация рынка акций составила 30,9 трлн тенге. Это на 424,4 млрд тенге, или 1,4%, выше показателя предыдущего месяца.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 70,7% от суммарного объема сделок с акциями, на долю банков – 0,8%, на долю брокерско-дилерских организаций – 16,9%, на долю других институциональных инвесторов – 2,2%, на долю прочих юридических лиц – 9,4%. Доля нерезидентов составила 7%.

мае выросло на 0,5% и к концу месяца составило 5 038,55 пункта. Объем сделок с индексными акциями в мае составил 9,3 млрд тенге, или 2 млрд тенге ниже показателя апреля.

Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Народный банк Казахстана" – 2,5 млрд тенге, что составляет 26,3% от общего объема торгов с индексными акциями, сообщила биржа.

акции, KASE, список, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:02

Фото: KASE

По данным KASE, наилучшую динамику по итогам мая продемонстрировали простые акции АО "Банк ЦентрКредит", которые выросли в цене на 12,3%. На втором месте по темпам роста простые акции АО Kaspi.kz, которые прибавили в цене 4,7%. Тройку лидеров замыкают простые акции АО "КазТрансОйл" с ростом 2,5%. Простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" выросли на 2,4%. В красную зону перешли акции АО "НК "КазМунайГаз", которые потеряли по итогам месяца 1,1%.

В секторе KASE Global, где находятся ценные бумаги крупнейших иностранных компаний, объем торгов в мае составил 1,4 млрд тенге и снизился относительно апреля на 37,5%, или на 832,3 млн тенге. При этом наибольшее количество сделок было заключено с акциями компаний Apple Inc., Intel Corporation, Ford Motor Company, Pfizer Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF.

Основными инвесторами в секторе стали физические лица – 61,4%, на брокерско-дилерские организации пришлось 36,8%, 1,9% – прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 0,4%.

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