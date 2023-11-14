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Как менялся курс тенге с 1993 года

тенге, изменения Фото: Zakon.kz
15 ноября Казахстан будет отмечать День национальной валюты. Накануне празднования 30-летия тенге Zakon.kz подготовил инфографику о том, как менялся курс национальной валюты с 1993 года.

С момента введения тенге в обращение в Казахстане прошло несколько девальваций и регулятором было принято решению перейти на свободно плавающий курс.

В конце 1993 года один доллар стоил 4,69 тенге. Но в декабре стоимость американского "зеленого" поднялась до 5,25 тенге. Уже в 1994 году доллар поднялся до 35,64 тенге. При этом размер минимальной заработной платы и пенсий по возрасту был установлен в сумме 100 тенге.

Первая девальвация состоялась 4 апреля 1999 года. На тот момент цена американской валюты составляла уже 119,52 тенге. В тот момент правительство объясняло происходящее на валютном рынке вынужденной мерой, обусловленной внешними факторами и экономической политикой соседних государств. В денежном выражении минимальная пенсия постепенно ежегодно увеличивалась, например, с 3000 тенге с 01 января 1999 года до 21736 тенге в 2014 году.

курс национальной валюты, тенге

Фото: Zakon.kz

В 2002 году наблюдалось значительное укрепление доллара – до 153,28 тенге. В последующие годы, вплоть до 2008-го американская валюта перманентно снижалась, и потеряв 33 пункта достигла 120 тенге за доллар.

Вторая девальвация казахстанской национальной валюты произошла в 2009 году. Курс доллара тогда подскочил до 147,50 тенге. Основными причинами девальвации были названы внешние факторы, повлиявшие на курс нацвалюты Казахстана: мировой экономический кризис, повлиявший на экономики стран – торговых партнеров Казахстана и падение цен на нефть.

В 2014 году национальная валюта РК со 150 тенге ослабла до 185 тенге за доллар. Финрегулятор перестал искусственно сдерживать курс, и тенге перешел к свободно плавающему курсу.

Мировой экономический кризис, произошедший в результате пандемии Covid-19, в 2020-2021 отразился и на Казахстане. Доллар в среднегодовом выражении поднялся до 426,03 тенге. Минимальный размер пенсии в 2020 году был установлен в размере 40 441 тенге, а величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 32 668 тенге.

На текущий момент, по официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 465,6 тенге.

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