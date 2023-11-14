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Тенге укрепился на торгах к своему дню рождения

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,65 тенге, снизившись еще на 2,21 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,53 тенге (-0,23).

Курс евро установлен Нацбанком – 497,99 тенге, рубля – 5,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465,7-468,1 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 13 ноября.

Так, цена январских фьючерсов на марку Brent выросла на 0,45% и составила 82,89 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,38%, до 78,56 долларов за баррель.

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