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Тенге снова укрепился на торгах 21 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,80 тенге, снизившись на 2,17 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 62,81 тенге (+0,10).

Нацбанк установил курс евро в  489,04 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,5-452,1 тенге, евро – по 487,5-490,5 тенге, российские рубли – по 4,79-4,89 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 21 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,43%, до 81,99 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,52%, до 76,64 долларов за баррель.

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