Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане

Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Нацбанке, банкнота имеет 19 защитных элементов.

"Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге – "₸" с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана "лента Мёбиуса" как символ бесконечного движения", – говорится в сообщении. 

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента.

С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента.

На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸".

Юбилейная банкнота номиналом 10 тыс. тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках.

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, как менялся курс тенге с 1993 года. 

Читайте также

торги на бирже
Тенге укрепился на торгах к своему дню рождения
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 ноября
тенге, изменения
Как менялся курс тенге с 1993 года
Анастасия Стативкина
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления