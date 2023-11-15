Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как выглядит новая 10-тысячная купюра тенге

Как выглядит новая 10-тысячная купюра тенге Фото: Zakon.kz
С 15 ноября 2023 года Национальный банк Казахстана (НБК) выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ее презентовали на конгрессе финансистов Казахстана.

Как выглядит новая 10-тысячная купюра тенге

Фото: Zakon.kz

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента.

Как выглядит новая 10-тысячная купюра тенге

Фото: Zakon.kz

С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента.

Материал по теме

Сайгаки, тазы, "сакский стиль": как выглядят новые тенге

В Нацбанке Казахстана ранее отмечали, что юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге имеет 19 защитных элементов. Более подробно о новой банкноте можете узнать здесь.

Читайте также

Руслан Жаксылыков: Только слабый может поднять руку на женщину
Руслан Жаксылыков: Только слабый может поднять руку на женщину
Министр обороны публично пообещал отвести сына "за ручку" на службу в армию
Министр обороны публично пообещал отвести сына "за ручку" на службу в армию
Сайгаки, тазы, "Сакский стиль": как выглядят новые тенге
Сайгаки, тазы, "сакский стиль": как выглядят новые тенге
Динара Халдарова
Интересное Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Как в Казахстане будут проверять знания студентов: новые правила
Как в Казахстане будут определять знания студентов: новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления