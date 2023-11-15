Как выглядит новая 10-тысячная купюра тенге
Фото: Zakon.kz
С 15 ноября 2023 года Национальный банк Казахстана (НБК) выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Ее презентовали на конгрессе финансистов Казахстана.
Фото: Zakon.kz
На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента.
Фото: Zakon.kz
С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента.
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В Нацбанке Казахстана ранее отмечали, что юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге имеет 19 защитных элементов. Более подробно о новой банкноте можете узнать здесь.
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