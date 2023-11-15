Как выглядит новая 10-тысячная купюра тенге

С 15 ноября 2023 года Национальный банк Казахстана (НБК) выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ее презентовали на конгрессе финансистов Казахстана.

Фото: Zakon.kz

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента.

Фото: Zakon.kz

С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента.

В Нацбанке Казахстана ранее отмечали, что юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге имеет 19 защитных элементов. Более подробно о новой банкноте можете узнать здесь.