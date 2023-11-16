Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,53 тенге, евро – 500,76 тенге, рубля – 5,17 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463,3 тенге тенге, продажи – 465,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 458,5 тенге, продажи – 502,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,23 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 462,5 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,10 тенге, продажи – 5,20 тенге.