Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 16 ноября 2023 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,53 тенге, евро – 500,76 тенге, рубля – 5,17 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463,3 тенге тенге, продажи – 465,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 458,5 тенге, продажи – 502,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,23 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 462,5 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,10 тенге, продажи – 5,20 тенге. Читайте также Топ-7 ошибок казахстанских инвесторов на фондовых рынках Когда и каким образом казахстанцы смогут расплачиваться цифровым тенге Тест: хорошо ли вы знаете историю тенге?

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