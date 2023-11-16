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Законодательство РК

В Казахстане планируют изъять из обращения банкноты 5000 тенге старого образца

В Казахстане планируют изъять из обращения 5000 тенге старого образца Фото: pixabay
Национальный банк РК подготовил постановление правления "О замене и установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и образца 2023 года", сообщает Zakon.kz.

"Начать с 25 декабря 2023 года замену находящихся в обращении банкнот национальной валюты РК номиналом 5000 тенге образца 2011 года (банкнота старого образца) на банкноты национальной валюты РК номиналом 5000 тенге с измененным дизайном образца 2023 года (банкнота нового образца)", – говорится в документе.

Период параллельного обращения банкнот старого и нового образца устанавливается с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года.

В постановлении говорится, что банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории республики для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета, а также без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, Национального оператора почты, банках второго уровня РК и филиалах банков – нерезидентов РК.

После завершения периода параллельного обращения банкнот старого образца и банкнот нового образца банкноты старого образца изымаются из обращения на всей территории республики и подлежат замене на банкноты нового образца.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.

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