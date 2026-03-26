Нацбанк объявил казахстанцам хорошую новость по старым банкнотам номиналом 10 000 тенге

Сегодня, 26 марта 2026 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) объявили о продлении периода параллельного обращения старых банкнот номиналом 10 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Хорошую новость распространила пресс-служба монетарного регулятора:

"Национальный банк РК сообщает о продлении срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге на один год – до июня 2027 года. Данное решение принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана и предусматривает возможность использования банкнот старого образца в расчетах в течение дополнительного года, а также их поэтапную замену на банкноты нового образца".

Также сообщается, что Нацбанк продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии "Сакский стиль", в рамках которого применяется механизм параллельного обращения, обеспечивающий последовательную замену банкнот старого образца на новые.

"При этом отмечаем, что после завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка – бессрочно". Пресс-служба НБК

Как подчеркнули в Нацбанке, "банкноты нового и старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета".

6 марта 2026 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что срок использования старых купюр номиналом 10 000 тенге будет продлен еще на один год.