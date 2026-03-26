#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Финансы

Нацбанк объявил казахстанцам хорошую новость по старым банкнотам номиналом 10 000 тенге

Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 марта 2026 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) объявили о продлении периода параллельного обращения старых банкнот номиналом 10 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Хорошую новость распространила пресс-служба монетарного регулятора:

"Национальный банк РК сообщает о продлении срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге на один год – до июня 2027 года. Данное решение принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана и предусматривает возможность использования банкнот старого образца в расчетах в течение дополнительного года, а также их поэтапную замену на банкноты нового образца".

Также сообщается, что Нацбанк продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии "Сакский стиль", в рамках которого применяется механизм параллельного обращения, обеспечивающий последовательную замену банкнот старого образца на новые.

"При этом отмечаем, что после завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка – бессрочно".Пресс-служба НБК

Как подчеркнули в Нацбанке, "банкноты нового и старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета".

Материал по теме


Нацбанк сделал важное заявление по 5-тысячной купюре тенге

6 марта 2026 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что срок использования старых купюр номиналом 10 000 тенге будет продлен еще на один год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нацбанк объявил о выпуске новых банкнот номиналом 500 тенге
17:27, 25 декабря 2025
Нацбанк объявил о выпуске новых банкнот номиналом 500 тенге
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
12:44, 11 декабря 2023
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Срок использования старых купюр номиналом 10 тысяч тенге продлят в Казахстане
13:34, 06 марта 2026
Срок использования старых купюр номиналом 10 тысяч тенге продлят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
17:22, Сегодня
"Кайрат" и "Семей" узнали приятные новости о своём рейтинговом месте в футзале
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
17:08, Сегодня
Федерация дзюдо Казахстана решила не менять место проведения Grand Slam в Астане
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
16:57, Сегодня
Глава ФИФА поздравил сборную Казахстана с победой над Намибией в Астане
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
16:42, Сегодня
Вратарь "Зенита" оценил уровень "Кайрата" в преддверии матча
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: