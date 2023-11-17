Срок представления финотчетности и уплаты налогов истекает 20 ноября
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В Казахстане 20 ноября 2023 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 ноября необходимо представить:
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2023 года (ф. 328.00).
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (по договорам или лицензиям, оформленным в октябре 2023 года) (ф. 851.00).
- Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2023 года) (ф. 870.00).
Кроме того, необходимо уплатить:
- НДС в ЕАЭС за октябрь 2023 года;
- акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за октябрь 2023 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2023 года).
Ранее сообщалось, что алматинцам, по ошибке оплатившим за негативное воздействие на окружающую среду, вернут деньги.
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