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Срок представления финотчетности и уплаты налогов истекает 20 ноября

Срок уплаты налогов и платежей истекает 20 ноября Фото: freepik
В Казахстане 20 ноября 2023 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 ноября необходимо представить:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2023 года (ф. 328.00).
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (по договорам или лицензиям, оформленным в октябре 2023 года) (ф. 851.00).
  • Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2023 года) (ф. 870.00).

Кроме того, необходимо уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за октябрь 2023 года;
  • акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за октябрь 2023 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2023 года).

Ранее сообщалось, что алматинцам, по ошибке оплатившим за негативное воздействие на окружающую среду, вернут деньги.

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