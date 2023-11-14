Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцам, по ошибке оплатившим за негативное воздействие на окружающую среду, вернут деньги

Алматинцам, по ошибке уплатившим плату за воздействие на окружающую среду, вернут деньги Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы предпринимателям, которые по ошибке уплатили плату за негативное воздействие на окружающую среду, вернут деньги. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов города, передает Zakon.kz.

В ДГД сообщили, что согласно Кодексу "О налогах и других обязательных платежах в бюджет плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду являются операторы объектов I, II и III категорий, определенные в соответствии с Экологическим кодексом РК.

"При этом операторы объектов IV категорий и без категории не являются плательщиками данной платы и налоговую отчетность по эмиссии не представляют. Суммы платы, уплаченные данными операторами за с начала 2022 года, считаются ошибочно уплаченными суммами", - отметили в департаменте.

В связи с чем операторы объектов IV категорий и без категории вправе отозвать финансовую отчетность по форме 870.00 и подать заявление на зачет (возврат) сумм платежей по плате за негативное воздействие в окружающую среду, уплаченных с 2022 года:

  • через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан";
  • в электронной форме через портал и через интернет-ресурс www.kgd.gov.kz в "Кабинете налогоплательщика", также через мобильное приложение E-salyq Azamat.

Согласно Экологическому кодексу, к объектам IV категории относятся объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

При этом Налоговый кодекс предусматривает, что не являются плательщиками платы налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, по негативному воздействию на окружающую среду, возникающему в результате осуществления деятельности, на которую распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств.

Ранее мы рассказали, какую налоговую отчетность нужно представить до 14 и 15 ноября.

Читайте также

Педофила приговорили к 20 годам колонии в Туркестанской области
Педофила приговорили к 20 годам колонии в Туркестанской области
В Казахстане для строительства сельских медпунктов хотят привлекать частные инвестиции
В Казахстане хотят привлекать частные инвестиции для строительства сельских медпунктов
В Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов
В Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов
Лариса Черненко
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления