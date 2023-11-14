Алматинцам, по ошибке оплатившим за негативное воздействие на окружающую среду, вернут деньги

В Алматы предпринимателям, которые по ошибке уплатили плату за негативное воздействие на окружающую среду, вернут деньги. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов города, передает Zakon.kz.

В ДГД сообщили, что согласно Кодексу "О налогах и других обязательных платежах в бюджет плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду являются операторы объектов I, II и III категорий, определенные в соответствии с Экологическим кодексом РК.

"При этом операторы объектов IV категорий и без категории не являются плательщиками данной платы и налоговую отчетность по эмиссии не представляют. Суммы платы, уплаченные данными операторами за с начала 2022 года, считаются ошибочно уплаченными суммами", - отметили в департаменте.

В связи с чем операторы объектов IV категорий и без категории вправе отозвать финансовую отчетность по форме 870.00 и подать заявление на зачет (возврат) сумм платежей по плате за негативное воздействие в окружающую среду, уплаченных с 2022 года:

через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

в электронной форме через портал и через интернет-ресурс www.kgd.gov.kz в "Кабинете налогоплательщика", также через мобильное приложение E-salyq Azamat.

Согласно Экологическому кодексу, к объектам IV категории относятся объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

При этом Налоговый кодекс предусматривает, что не являются плательщиками платы налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, по негативному воздействию на окружающую среду, возникающему в результате осуществления деятельности, на которую распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств.

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