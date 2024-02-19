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Курс доллара вырос на торгах 19 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,14 тенге, поднявшись на 1,26 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,39 тенге.

Нацбанк установил курс евро в 483 тенге, рубля – 4,85 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,7-451,7 тенге, евро – по 485,5-489,5 тенге, российские рубли – по 4,85-4,97 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 19 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,74%, до 82,85 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,70%, до 77,91 долларов за баррель.

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