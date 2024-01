Финансовый рынок РК в лицах: кто стоит за казахстанскими банками

Казахстанский финансовый рынок лицах. После случая с Евразийским банком, Zakon.kz решил рассказать об истинных владельцах наиболее крупных казахстанских банков.

Накануне в сети появилась информация о том, что Евразийский банк на самом деле принадлежит семье Нигматулиных. В частности, банк приписывался предпринимателю Ерлану Нигматулину, брату–близнецу бывшего главы мажилиса Нурлана Нигматулина.

Такая информация не могла не возмутить истинных владельцев банка – "Евразийскую финансовую компанию", или "евразийскую тройку" как их давно прозвали в народе.

Компания даже опубликовала опровергающее сообщение, где заявила о клевете и прояснила все нюансы владения банком.

В свою очередь Zakon.kz решил прояснить ситуацию с владельцами всех официально зарегистрированных в Казахстане банков на 1 января 2024 года. К слову, всего их 21, из них 9 – частные казахстанские банки, 2 – государственные, 10 – с иностранным участием.

Частные банки

Евразийский банк

Банк работает на рынке страны уже 29 лет, он полностью принадлежит АО "Евразийской финансовой компании". Бенефициарами данной компании являются Мукадасхан Ибрагимова, Александр Машкевич и Патох Шодиев, каждый из которых владеет долей в 33,3%.

При этом председателем правления банка является Ляззат Сатиева, а председателем совета директоров Александр Машкевич.

Банк имеет 19 филиалов и 119 кассовых отделений.

Отметим, что Евразийский банк является частью экосистемы группы ERG, которая специализируется на добыче и переработке минералов. При этом в структуру самого банка входит АО "СК "Евразия", АО "Евразийский Капитал", ТОО "Евразийский проект 1", ТОО "Евразийский проект 2", АО "Компания по страхованию жизни "Евразия".

В настоящий момент банк уже получил лицензию на открытие "дочки" в Узбекистане.

Активы банка на сегодня достигают 2,36 трлн тенге, собственный капитал – 195 млрд тенге. За 10 месяцев 2023 года банк получил прибыль до 97,2 млрд тенге, рост составил 26,3%.

Halyk Bank

Halyk Bank, пожалуй, можно смело назвать одним самых крупных банков страны с развитой сетью филиалов. Среди его активов ряд компаний занимающихся страхованием, лизингом, брокерскими услугами, управлением активами.

На начало 2024 года структура акционеров банка выглядит следующим образом: АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" владеет 69,5%. К слову, в активе данной группы также 40% доля в АО "Altyn Bank".

Далее, юрлицо "The bank of New York mellon drs" является номинальным держателем 28,5% акций Halyk Bank. Это означает, что данная американская компания держит эти бумаги, по поручению другого лица, не являясь их собственником.

Остальные 2% акций банка находятся в руках розничных инвесторов.

При этом председателем правления банка является Умут Шаяхметова. Под ее руководством банк стал лидером по доходам за январь–ноябрь 2023 года – 619,3 млрд тенге. Его активы на начало декабря прошлого года составили 14,3 трлн тенге. А ссудный портфель банка составил 9 трлн тенге, сумма проблемной задолженности – 171,8 млрд тенге, обязательства – 12 трлн тенге, собственный капитал – 2,3 трлн тенге.

Отметим, что в структуру Halyk Group входят – ТОО "Халык актив" (управление сомнительными и безнадежными кредитами банка), ТОО "Халык Банк Грузия", ОАО "Халык Банк Кырыгызстан", АКБ "Tenge Bank", АО "Страховая компания "Халык", АО "Халык–Life", АО "Halyk Finance", АО "Halyk Global Markets", АО "Халык лизинг", ТОО "Halyk Инкассация", АО "Казтелепорт", ТОО "Halyk Finservice", ТОО "КУСА Халык".

Kaspi Bank

Kaspi Bank давно стал одним самых народных и креативных в Казахстане. На сегодня 88,34% акциями банка владеет компания Kaspi Group, которая входит в холдинг Kaspi.kz.

Итак, 28% акций холдинга владеет фонд частных вложений Baring Vostok, который инвестирует в разные проекты в странах СНГ.

Сооснователь и председатель правления Kaspi.kz. Михаил Ломатдзе владеет 25% акций.

Соучредитель и председатель совета директоров холдинга Вячеслав Ким владеет 23% акций. К слову, он также является членом совета директоров сети Magnum.

Публичные инвесторы владеют 21% акций. Как объяснили в самом банке, здесь имеются ввиду люди, которые купили акции на открытом рынке в результате IPO.

При этом менеджмент банка владеет 3% акциями.

Между тем Kaspi Bank за январь–ноябрь 2023 года получил чистую прибыль в 429,8 млрд тенге. Активы банка составили 6,2 трлн тенге, портфель – 4,3 трлн тенге. При этом портфель проблемных кредитов составил 241,1 млрд тенге, что стало самой большой суммой среди остальных банков на 1 декабря. Обязательства банка составили 5,5 трлн тенге, а собственный капитал – 476,1 млрд тенге.

Jusan Bank

Этот банк входит в шестерку наиболее крупных в Казахстане по размеру активов. На сегодня самым крупным акционером банка с долей 98,84% простых акций является Галимжан Есенов.

Отметим, что из них 78,73% акциями предприниматель владеет через АО "First Heartland Securities", а 20,11% акциями напрямую сам.

При этом председателем правления банка является Арман Мангитов, а председатель совета директоров – Галимжан Есенов, который также имеет 14,87% доли в АО "Kceлл" и 9,19% в "Казахтелеком".

Jusan Bank имеет 120 отделений в 42 городах Казахстана. В его структуре – ТОО "Jusan Ventures", АО "Jusan Mobile", АО "Jusan Invest", СК "Jusan Garant" и ТОО "JFood Kazakhstan".

Отмечается, что за 10 месяцев 2023 года прибыль банка выросла на 24,1%.

ForteBank

ForteBank – это один из крупных частных банков, который работает на рынке уже около 20 лет. Его конечным бенефициаром является предприниматель Болат Утемуратов с долей 80,11% акций. Вторым акционером является его сын Алидар Утемуратов с долей 7,5%.

Председателем правления банка является Бекжан Пирматов, а совет директоров возглавляет Ельдар Абдразаков.

Отметим, что банк имеет 20 филиалов и около 128 отделений. В его структуру входи галерея современного искусства т ForteBank Kulanshi Artspace, ТОО "ОУСА Альянс", АО "Forte Leasing", ТОО "ОУСА–F", ТОО "ONE Technologies", АО "FORTEFINANCE".

На сегодня банк располагает ликвидными активами на 3,2 трлн тенге. По результатам 11 месяцев 2023 года ForteBank заработал чистой прибыли в 122,4 млрд тенге. Кредитный портфель банка составляет 1,6 трлн тенге, обязательства – 2,8 трлн тенге, собственный капитал – 412,5 млрд тенге.

Помимо банка Болат Утемуратов также имеет доли компаниях связи (ТОО "КаР–Тел", Билайн), а также в компании RG Gold (65% доли), которая занимается добычей золота. Предприниматель также владеет отелями Ritz–Carlton в Астане, Вене и Москве, а еще Rixos Borovoe, франшизой Burger King, компанией Global Development, интернет–порталом Informburo.kz, доли в ТРК "31 канал" и школами Haileybury в Астане и Алматы.

Банк ЦентрКредит

Банк ЦентрКредит работает в Казахстане уже 35 лет. Его крупным акционером с долей 48,47% акций является Бахытбек Байсеитов. Среди его активов также АО "Orient Invest Group", АО "Green Invest Group", ТОО "Petrogaz AG", ТОО "International Jet Tour" и часть журнала "Банки Казахстана".

Еще одним акционером является предприниматель Владислав Ли с долей в 9,23%.

При этом президентом банка является Руслан Владимиров, а председателем совета директоров Бахытбек Байсеитов.

Сегодня банк имеет 19 филиалов и 160 отделений по всему Казахстану. В его структуру входит АО "BCC Invest", ТОО "BCC ОУСА", ТОО "ЦентрЛизинг", а также 75,9% доли в страховой компании Sinoasia B&R.

Отметим, что за 11 месяцев 2023 года банк получил прибыль в 127 млрд тенге. Активы банка составили 4,9 трлн тенге, кредитный портфель – 2,9 трлн тенге. При этом просроченные займы составили 62,5 трлн тенге. Банк также имеет обязательства на 4,6 трлн тенге и собственный капитал на 405 млрд тенге.

Bank RBK

Этот банк, который позиционирует себя как банк–единомышленник. Его основным акционером с долей 89,7% является АО "КСС Финанс", принадлежащая Владимиру Киму. Он также владеет основной долей акций в ТОО "Корпорации Казахмыс" и в "KAZ Minerals Ltd".

Председателем правления банка является Наталья Акентьева, а главой совета директоров Болат Жамишев.

Банк имеет 13 филиалов в разных городах страны.

Активы банка на начало года составляют 2 трлн тенге, капитал – 162 млрд тенге, обязательства – 1,8 трлн тенге.

Freedom Bank

Это, пожалуй, один из самых молодых банков страны, он был образован в 2021 году на базе банка Kassa Nova. Он позиционирует себя как цифровой банк.

Freedom Bank является частью крупного холдинга Freedom Holding Corp (владение 100% акциями), чья основная деятельность связана с брокерскими услугами. Конечным бенефициаром холдинга является предприниматель Тимур Турлов.

Председателем правления банка является Гулфайруз Ахметова, а главой совета директоров Тимур Турлов.

Банк имеет филиалы в 12 городах Казахстана.

Активы банка по информации на июль 2023 года составили 1,9 трлн тенге, а обязательства – более 1,8 трлн тенге.

Отметим, что в Freedom Holding Corp также входят ТОО "ОУСА NOVA", АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life", АО "Страховая компания "Freedom Finance Insurance", компания "Freedom Broker", магазин "Freedom Mobile", платежный сервис "Freedom Pay", система онлайн–покупки билетов "Тикетон", гипермаркет автомобильных шин "Freedom Drive", телекоммуникационная компания "Freedom Telecom", сервис по продаже авиабилетов Aviata.kz, интернет–магазин arbuz.kz, бесплатная онлайн–касса re.Kassa.

Нурбанк

Это один из старейших банков страны, который был основан в 1992 году. Его основным акционером с долей 87,8667% является ТОО "JP Finance Group". Данной компанией владеет семья Сарсеновых (Рашит и его сын Эльдар).

Председателем правления банка является Гульнара Мусатаева, а главой совета директоров Раушан Ержанова.

Банк имеет 17 филиалов и 98 универсальных отделений.

На начало года банк имеет активов на 460,7 млрд тенге, обязательства на 407,3 млрд тенге, собственный капитал – 53,4 млрд тенге.

Среди активов семьи также страховая компания "Виктория", сеть АЗС Helios, хлебобараночный комбинат "Аксай" в Алматы. Также торговые сети –"Французский дом", Beautymania, "Планета красоты" и Imperial Home. Кроме того, семье принадлежат ТОО "Производственное объединение "Кокше–Цемент", ТОО "Кастинг" (металлургическое производство), АО "AltynEx Company" (добыча золота), ТОО "Oil Real Estate" (управление недвижимостью), ТОО "Компания Нефтехим LTD" (производство полипропилена), ТОО "Телерадиокомпания Shahar", университет Caspian University.

Государственные банки

Отбасы банк

Это единственный в стране банк, который работает через систему жилищных строительных сбережений. Единственным акционером банка является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", то есть 100% акций банка принадлежат государству.

При этом председателем правления банка является Ляззат Ибрагимова, а председателем совета директоров Ерсаин Хамитов.

Банк имеет 18 филиалов в регионах страны.

Отметим, что за 11 месяцев 2023 года Отбасы банк получил чистую прибыль 139 млрд тенге. Активы банка составили 3,9 трлн тенге, ссудный портфель – 3,2 трлн тенге, объем проблемных кредитов – 1,8 млрд тенге. К слову, это один из самых низких показателей среди банков страны. Обязательства банка – 3,3 трлн тенге, собственный капитал – 583,7 млрд тенге.

На 1 января 2024 года в банке хранятся сбережения казахстанцев на 2,3 трлн тенге. Кредитный портфель составляет 3,2 трлн тенге.

Bereke Bank

Этот банк был когда–то российским, и принадлежал Центральному банку РФ. Но сегодня он входит в структуру АО "НУХ "Байтерек", единственным акционером которого является правительство РК.

Председатель правления банка является Андрей Тимченко, а главой совета директоров Максат Нуриденулы.

Банк имеет 18 филиалов и 93 структурных подразделений. При этом с 1 февраля в финорганизации планируют сократить некоторые отделения с минимальной посещаемостью.

На сегодня банк имеет активы на 1,9 трлн тенге, собственный капитал на 153 млрд тенге, ссудный портфель на 1,2 трлн тенге. Обязательства перед клиентами составили 888 млрд тенге.

Банки с иностранным участием

Altyn Bank

Банк позиционирует себя как цифровой. Его самым крупным акционером с 50,1% долей является China CITIC Bank Corporation Limited, это китайский банк с большой государственной долей участия.

40% акциями владеет Halyk Bank, конечными бенефициарами которого являются Тимур и Динара Кулибаевы.

Остальные 9,9% акций принадлежат China Shuangwei Investment Co., Ltd, которая является "дочкой" крупной китайской табачной компании и специализируется на инвестициях в различные проекты.

Банк имеет 6 филиалов в городах – Алматы, Астана, Атырау и Актау.

Председателем правления банка является Марат Альменов, а главой совета директоров Лю Тяньгуй.

По результатам 11 месяцев 2023 года ссудный портфель банка вырос на 44,9 млрд тенге или 13,2%.

Home Credit Bank

Данный банк специализируется в основном на потребительском кредитовании. Его крупным акционером является глава международной инвестиционно–финансовой корпорации PPF, чешский предприниматель Иржи Шмейц с долей в 34,7%.

При этом пакет акций размером 7,5% принадлежит PPF Financial Holding (головной офис в Праге). Остальные доли распределены между топ–менеджерами группы PPF.

Председателем правления банка является Кирилл Бачваров, а главой совета директоров Павел Розенгал.

Банк имеет 426 900 филиалов и пунктов продаж по всему миру. А в Казахстане Home Credit Bank имеет 18 филиалов и 33 отделения.

Активы банка на начало 2024 года составляют 802,9 млрд тенге, собственный капитал 156,8 млрд тенге, обязательства на 646,1 млрд тенге.

KZI Bank

Этот банк был первым с иностранным капиталом, который пришел в Казахстан в 1993 году. Основная доля 99,92% акций принадлежит турецкому государственному банку "Зираат Банкасы".

Председателем правления банка является Мурат Алкан, а главой совета директоров Сулейман Ялчын.

Банк имеет 8 филиалов в Казахстане. Из них 2 расположены в Алматы, и по одному в городах Астана, Шымкент, Актау, Атырау, Караганда и Туркестан.

На начало года банк располагает активами на 232,1 млрд тенге, капиталом на 73,8 млрд тенге, обязательствами на 158,2 млрд тенге.

В структуре банка также ТОО "ОУСА Казахстан – Зираат Интернешнл–1", ТОО "Организация по Управлению Стрессовыми Активами Казахстан–Зираат Интернешнл–2".

Al Hilal

Это в Казахстане исламский банк, который появился в 2010 году. Он входит в группу Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), это крупный банк в ОАЭ, где 65% доли акций принадлежит суверенному фонду благосостояния правительства Абу–Даби. Остальная часть акций находится в руках частных компаний.

Председателем правления банка является Гордон Хаскинс. В совете директоров нет председателя, но в нем значатся 3 лица – Исхак Юсуф Абдулла Мирза Альхан, Ахмед Абдулаал Али Абдулаал Аль–Наджар, Фарух Аль Марзуки.

Банк имеет филиалы в городах Алматы, Астана и Шымкент.

На начало года банк имеет активы на 177,9 млрд тенге, собственный капитал в 25,3 млрд тенге, обязательства на 152,6 млрд тенге.

Zaman Bank

Это исламский банк. Его крупными участниками является влиятельная в Экибастузе семья Абгужиновых (Тасбулат, его сына Алан и Бекболат). В активе семьи также есть торговые дома, базы отдыха, локомотиворемонтный завод, племенное хозяйство и др.

В состав акционеров также входит привлеченный семьей партнер – Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) в которую входят 57 стран, с корнями из Саудовской Аравии.

Председателем правления банка является Гульфайруз Асаева, а главой совета директоров Тасбулат Абгужинов.

Банк имеет 4 филиала, головной офис находится в Экибастузе.

За 11 месяцев 2023 года "Zaman Bank" получил чистую прибыль в 398 млн тенге.

Ситибанк

Данный банк является "дочкой" американского Citibank (100% акций). Он специализируется на кредитовании транснациональных корпораций, международных инвесторов и казахстанских корпораций.

Председателем правления является Сауле Жакаева, главой совета директоров Корни Нил Джереми.

Банк имеет филиалы в 4 крупных городах Казахстана – Алматы, Астане, Атырау и Актау.

Активы банка на начало года составили 1 трлн тенге, обязательства – 962,9 млрд тенге, собственный капитал – 124 млрд тенге.

Торгово–промышленный банк Китая

Это "дочка" государственного промышленно–торгового банка Китая ICBC (100% акций).

Председателем правления является Лан Вэйцзе, главой совета директоров Тао Мэй.

Головной офис банка находится в Алматы.

На начало года активы банка составили 349,4 млрд тенге, обязательства – 283,6 млрд тенге, капитал – 65,8 млрд тенге.

Шинхан Банк Казахстан

Это единственный представитель в Казахстане и в СНГ корейского банка Shinhan Bank, который является его единственным акционером (100%) акций.

Председателем правления банка является Чжо Енг Ын, а главой совета директоров Ким Хен Хван.

Головной офис банка находится в Алматы.

На начало года активы банка составили 364,2 млрд тенге, обязательства – 341,3 млрд тенге, капитал – 22,8 млрд тенге.

Банк ВТБ

Это "дочка" российской финансовой группы ВТБ. Единственным акционером банка является российский Банк ВТБ (100% акций).

Председателем правления банка Дмитрий Забелло, а главой совета директоров Денис Бортников.

Банк имеет 19 филиалов в разных городах страны.

На начало 2023 года активы банка составляли 192,8 млрд тенге, обязательства – 147,9 млрд тенге, капитал – 44,9 млрд тенге.

Банк Китая в Казахстане

Это дочерний банк китайского Bank of China Limited, который является его единственным акционером (100% акций).

Председателем правления банка является Ду Цинчжи, а главой совета директоров Гуань Сюэфэй.

Банк имеет филиалы в городах Актобе и Астана.

На 1 января 2024 года банк имеет активы на 416,6 млрд тенге, обязательства – 314,6 млрд тенге, капитал – 101,9 млрд тенге.

*Все данные взяты из открытых источников.