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Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,83 тенге, поднявшись на 1,30 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 502,30 тенге (-3,09).

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,19 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 63,96 тенге (+0,46).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,5-466,7 тенге, евро – по 498-505 тенге, российские рубли – по 5,12-5,30 тенге.

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