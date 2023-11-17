Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 ноября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,83 тенге, поднявшись на 1,30 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 502,30 тенге (-3,09).
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,19 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 63,96 тенге (+0,46).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,5-466,7 тенге, евро – по 498-505 тенге, российские рубли – по 5,12-5,30 тенге.
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