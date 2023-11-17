Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 ноября

Фото: Zakon.kz

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,83 тенге, поднявшись на 1,30 тенге, сообщает Zakon.kz.

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