В Казахстане обновили Единый план счетов
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Министр финансов РК приказом от 8 января 2025 года внес изменения и дополнения в Единый план счетов, сообщает Zakon.kz.
В новой редакции Единый план счетов (ЕПС) содержит восемь разделов (в прежней версии было семь разделов), сгруппированных по экономическому содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности:
- 1-й раздел – "Краткосрочные активы";
- 2-й раздел – "Долгосрочные активы";
- 3-й раздел – "Краткосрочные обязательства";
- 4-й раздел – "Долгосрочные обязательства";
- 5-й раздел – "Чистые активы/капитал";
- 6-й раздел – "Доходы";
- 7-й раздел – "Расходы";
- 8-й раздел – "Затраты на производство и другие цели".
В новой редакции изложены и ряд подразделов документа. В частности:
- "Денежные средства и их эквиваленты";
- "Краткосрочная дебиторская задолженность";
- "Запасы";
- "Долгосрочные финансовые инвестиции";
- "Основные средства";
- "Здания", "Нежилые здания", "Жилые здания";
- "Сооружения";
- "Автомобильные дороги";
- "Операционные расходы";
- "Затраты на производство и другие цели" и ряд других.
Приказ вводится в действие с 24 января 2025 года.
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