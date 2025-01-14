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Финансы

В Казахстане обновили Единый план счетов

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 12:28 Фото: freepik
Министр финансов РК приказом от 8 января 2025 года внес изменения и дополнения в Единый план счетов, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции Единый план счетов (ЕПС) содержит восемь разделов (в прежней версии было семь разделов), сгруппированных по экономическому содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности:

  • 1-й раздел – "Краткосрочные активы";
  • 2-й раздел – "Долгосрочные активы";
  • 3-й раздел – "Краткосрочные обязательства";
  • 4-й раздел – "Долгосрочные обязательства";
  • 5-й раздел – "Чистые активы/капитал";
  • 6-й раздел – "Доходы";
  • 7-й раздел – "Расходы";
  • 8-й раздел – "Затраты на производство и другие цели".

В новой редакции изложены и ряд подразделов документа. В частности:

  • "Денежные средства и их эквиваленты";
  • "Краткосрочная дебиторская задолженность";
  • "Запасы";
  • "Долгосрочные финансовые инвестиции";
  • "Основные средства";
  • "Здания", "Нежилые здания", "Жилые здания";
  • "Сооружения";
  • "Автомобильные дороги";
  • "Операционные расходы"; 
  • "Затраты на производство и другие цели" и ряд других. 

Приказ вводится в действие с 24 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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