В Казахстане обновили Единый план счетов

Министр финансов РК приказом от 8 января 2025 года внес изменения и дополнения в Единый план счетов, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции Единый план счетов (ЕПС) содержит восемь разделов (в прежней версии было семь разделов), сгруппированных по экономическому содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности:

1-й раздел – "Краткосрочные активы";

2-й раздел – "Долгосрочные активы";

3-й раздел – "Краткосрочные обязательства";

4-й раздел – "Долгосрочные обязательства";

5-й раздел – "Чистые активы/капитал";

6-й раздел – "Доходы";

7-й раздел – "Расходы";

8-й раздел – "Затраты на производство и другие цели".

В новой редакции изложены и ряд подразделов документа. В частности:

"Денежные средства и их эквиваленты";

"Краткосрочная дебиторская задолженность";

"Запасы";

"Долгосрочные финансовые инвестиции";

"Основные средства";

"Здания", "Нежилые здания", "Жилые здания";

"Сооружения";

"Автомобильные дороги";

"Операционные расходы";

"Затраты на производство и другие цели" и ряд других.

Приказ вводится в действие с 24 января 2025 года.