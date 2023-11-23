Смаилов об изъятии 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на ремонт энергообъектов: Возврат обеспечен
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Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах сената 23 ноября рассказал, как будет обеспечена возвратность 1,5 трлн тенге из ЕНПФ, если эти деньги все-таки направят на модернизацию энергетических объектов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Алихан Смаилов отметил, что задача пенсионного фонда – обеспечить сохранность и приумножить пенсионные активы вкладчиков.
"У пенсионного фонда принята соответствующая инвестиционная стратегия и инвестирование средств, а приумножить активы вкладчиков можно, только инвестировав эти средства в какие-либо доходные инструменты... на абсолютно рыночных принципах, я имею в виду, по рыночным ставкам, и на возвратной основе. В то же время сейчас государством, правительством рассматриваются крупные проекты в сфере индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирование, и мы рассматриваем разные источники финансирования, в том числе средства пенсионного фонда. Эти вопросы мы рассматривали на госкомиссии по модернизации экономики и в целом эти вопросы нашли поддержку", – подтвердил он.
По его словам, на сегодня прорабатываются по условиям привлечения вместе с Нацбанком.
"Правительство если берет займы, то обязательно обеспечивает возвратность этих средств по своим долгам за счет средств республиканского бюджета в первую очередь, за счет средств квазигоссектора. Поэтому если правительство берет, то оно отражается в правительственном долге и отражается в бюджете по обслуживанию долга, либо в бюджете соответствующих квазигоскомпаний также есть статья "обслуживание долга". Поэтому если берутся обязательства, то в обязательном порядке предусматриваются средства на погашение этих долгов, обязательств, поэтому безусловно будет возвратность этих средств обеспечена", – отметил глава правительства.
21 ноября министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев также прокомментировал решение правительства направить из ЕНПФ на модернизацию объектов сферы энергетики 1,5 трлн тенге.
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