Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 ноября

В Казахстане 24 и 27 ноября истекает срок уплаты налогов и платежей за третий квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что 24 ноября последний день уплаты следующих налогов и платежей:

ИПН с доходов выплаченных в октябре 2023 года:

предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 Налогового кодекса);

иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК);

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в октябре 2023 года.



Вместе с тем не позднее 27 ноября 2023 года необходимо уплатить:

КПН, авансовые платежи за ноябрь 2023 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в октябре 2023 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов, выплаченных в октябре 2023 года (доходы по пп. 1-12 и 17 ст. 321 НК);

с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

КПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в октябре 2023 года (доходы по п. 1 ст. 645 НК);

с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

ИПН с доходов выплаченных в октябре 2023 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):

физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, за октябрь 2023 года;

КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал 2023 года;

НДС за 3 квартал 2023 года;

Рентный налог на экспорт за 3 квартал 2023 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 3 квартал 2023 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2023 года;

Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 3 квартал 2023 года;

Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за 3 квартал 2023 года;

Социальный налог за октябрь 2023 года;

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2023 года;

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2023 года;

Налог на игорный бизнес за 3 квартал 2023 года;

Плата за пользование земельными участками:

текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2023 года;

физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в октябре 2023 года;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в октябре 2023 года;

сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек в 3 квартале 2023 года;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 3 квартал 2023 года;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 3 квартал 2023 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в октябре 2023 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2023 года (не позднее 25 числа текущего месяца);

Плата за цифровой майнинг за 3 квартал 2023 года;

Единый платеж за октябрь 2023 года;

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ.лицам по договорам ГПХ в октябре 2023 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), КФХ, ЛЧП из полученных доходов в октябре 2023 года;

уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в октябре 2023 года;

уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в октябре 2023 года доходам:

* по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

* от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в октябре 2023 года;

Социальные отчисления за октябрь 2023 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в октябре 2023 года;

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в октябре 2023 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими специальный налоговый режим на основе патента), лица частной практики от объекта исчисления взносов за октябрь 2023 года;

уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за октябрь 2023 года.