Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 ноября
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В Казахстане 24 и 25 ноября 2026 года истекает срок уплаты налогов и платежей за третий квартал 2026 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:
до 25 ноября 2026 года
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала.
Не позднее конца рабочего дня 25 ноября 2026 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:
за октябрь 2026 года
- КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов;
- социальный налог;
- единый платеж;
- ОПВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС;
за ноябрь 2026 года
- КПН, авансовые платежи;
- плата за размещение наружной (визуальной) рекламы;
за 3 квартал 2026 года
- НДС;
- рентный налог на экспорт;
- платеж по возмещению исторических затрат по платежам свыше 10 000 МРП;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме;
- налог на игорный бизнес;
- налог на имущество;
- плата за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов;
- плата за пользование земельными участками;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за цифровой майнинг;
- плата за использование радиочастотного спектра при получении разрешения в октябре 2026 года.
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