Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 ноября

Фото: pexels

В Казахстане 24 и 25 ноября 2026 года истекает срок уплаты налогов и платежей за третий квартал 2026 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить: до 25 ноября 2026 года ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала. Не позднее конца рабочего дня 25 ноября 2026 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи: за октябрь 2026 года КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов;

социальный налог;

единый платеж;

ОПВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС; за ноябрь 2026 года КПН, авансовые платежи;

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы; за 3 квартал 2026 года НДС;

рентный налог на экспорт;

платеж по возмещению исторических затрат по платежам свыше 10 000 МРП;

налог на добычу полезных ископаемых;

текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме;

налог на игорный бизнес;

налог на имущество;

плата за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов;

плата за пользование земельными участками;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;

плата за цифровой майнинг;

плата за использование радиочастотного спектра при получении разрешения в октябре 2026 года.

Поделитесь новостью