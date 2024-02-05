"Нацфонд – детям": как рассчитывались целевые требования и целевые накопления участникам программы

С 1 января 2024 года стартовала программа "Национальный фонд – детям" и с 1 февраля всем детям – гражданам Казахстана – в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) начислены первые средства из Национального фонда, сообщает Zakon.kz.

По данным фонда, участником программы стал 6 919 131 ребенок (родились с 01.01.2006 года по 31.12.2023 года включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (родились с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года включительно).

Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 цента.

Как была рассчитана эта сумма?

Как сообщили в Национальном банке Казахстана, инвестиционный доход Национального фонда в годовом выражении составил 1,39 млрд долларов.

"Это усредненный годовой доход Нацфонда за 18 лет. При этом среднегодовая доходность Национального фонда за 18 лет составила 2,60% (в долларах). 50% от инвестиционного дохода Нацфонда – это сумма целевых требований к начислению в 2024 году – 695,5 млн долларов". Пресс-служба ЕНПФ

Согласно сведениям, полученным ЕНПФ из Государственной базы данных "Физические лица", был сформирован список граждан Казахстана до 18 лет по состоянию на конец 31 декабря 2023 года. В него вошел 6 919 131 человек, в том числе 304 815 участников, которым в 2024 году исполняется 18 лет.

"50% от инвестиционного дохода Нацфонда (695,5 млн долларов) поделили на количество участников программы (6 919 131 ребенок) и получили по 100,52 долларов на каждого. Это первые начисления. Ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода". Пресс-служба ЕНПФ

Кроме того, как отметили в фонде, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям (участникам программы) дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет

"Информацию о том, что ребенок является участником программы "Нацфонд – детям", а также начисленных ему целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить на специально созданном сайте kids.enpf.kz по ИИН ребенка, а также в личном кабинете на портале egov.kz", – добавили в пресс-службе ЕНПФ.

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1 февраля 2024 года стало известно, кто первым подал заявку на использование средств по программе "Нацфонд – детям".