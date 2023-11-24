Кто из предпринимателей обязан зарегистрироваться в качестве плательщика НДС

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, по каким критериям предпринимателей ставят на учет по уплате НДС и каким образом их об этом извещают, сообщает Zakon.kz.

"Согласно Налоговому кодексу, если доходы предпринимателя превышают 20 000 МРП (69 млн тенге), он обязан зарегистрироваться в качестве плательщика НДС. Для соблюдения этого требования органы государственных доходов с сентября 2021 года персонально информируют предпринимателей посредством направления извещений до достижения указанного дохода", – рассказали к КГД.

Всего с 2021 года направлено 62 тысячи таких извещений, в результате с начала 2022 года самостоятельно встали на учет по НДС 10 084 налогоплательщика, из них:

7285 налогоплательщиков – после превышения порога.

2799 налогоплательщиков – до превышения порога.

В КГД отметили, что это позволило этим налогоплательщикам своевременно уплатить НДС в 2022 году на сумму в 2 млрд тенге. За 9 месяцев текущего года эти предприниматели уже заплатили 27,3 млрд тенге, или в 13 раз больше.

Также в комитете отметили, что есть отдельная категория налогоплательщиков, которые добровольно не регистрируются в качестве плательщика НДС. Такие налогоплательщики подлежат принудительной постановке на учет по НДС.

Так, за 2022-2023 год порядка 700 налогоплательщиков принудительно поставлены на учет по НДС. Они были оштрафованы на 4,6 млрд тенге.

При этом в ведомстве заметили, что более 90% налогоплательщиков самостоятельно регистрируются в качестве плательщика НДС и платят налоги. Это свидетельствует о возросшем уровне налоговой культуры у предпринимателей.