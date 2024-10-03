Зачем нужен "Цифровой НДС" предпринимателям, рассказали в КГД

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, как реализуется совместный с Национальным банком пилотный проект "Цифровой НДС" и в чем его преимущества, сообщает Zakon.kz.

Директор Департамента аудита КГД МФ РК Кадыр Исмагулов отметил, что целью проекта является модернизация и совершенствование оказания государственной услуги – возврата НДС из бюджета с применением цифрового тенге.

Цифровой тенге представляет собой не только новую форму национальной валюты, дополняющую наличные и безналичные средства, но также является инструментом для контроля за финансовыми потоками.

Пилотный проект проводится на добровольной основе и на данном этапе предназначен для экспортеров с целью ускоренного возврата НДС (пять участников).



"Возврат НДС – одна из самых актуальных проблем, волнующих участников внешнеэкономической деятельности. При экспорте товаров начисление и уплата НДС не происходит, при этом экспортер имеет право получить возмещение тех сумм налога, которые им уплачены при приобретении товаров, сырья у продавца или производителя", – пояснил глава департамента.

Что предлагается в рамках "Цифрового НДС"

В рамках пилотного проекта предлагается возврат НДС производить в течение 15 рабочих дней вместо 55 (более 70%) и 75 рабочих дней без проведения налоговой проверки.

Для этого участнику необходимо приобрести у Национального банка через банки второго уровня цифровой тенге с маркированным НДС (запрограммированным), который может быть использован исключительно по целевому назначению – для расчетов с поставщиками по электронным счет-фактурам и с бюджетом по уплате НДС.

При этом цифровой тенге, в их маркированной части, не может быть использован для других целей или обналичен.

Только после их поступления на казначейский счет в виде НДС Комитет казначейства размаркировывает их через Национальный банк и зачисляет в бюджет.

Вся информация по транзакциям с цифровым тенге, а также сведения о движении НДС по поставщикам и поступлениям в бюджет будет передаваться Национальным банком в органы государственных доходов.

Как считают разработчики пилотного проекта, такой механизм позволит органам государственных доходов обладать достаточной информацией для возврата НДС в кратчайшие сроки без проведения налоговой проверки.

Какие преимущества это дает экспортерам

Во-первых, оперативный возврат НДС позволит экспортерам увеличить скорость оборачиваемости финансовых средств, что в свою очередь положительно повлияет на стабильность бизнеса, производства и возможности его расширения.

Во-вторых, определенность сроков и полноты возврата НДС обеспечит возможность точного планирования бизнес-процессов, расчетов с контрагентами, исполнения кредитных обязательств и других расходов, что также является важным компонентом в предпринимательской деятельности.

В-третьих, налоговая проверка сама по себе всегда стресс и сопровождается огромным количеством дополнительной работы по подготовке и представлению документов, что определенно создает дискомфорт для предпринимателя (на 20 сентября 2024 года – 3 325 проверок).

При удачном проведении пилота совместно с Национальным банком данный механизм предлагается реализовать и по другим важным направлениям.

"В целом, мы видим массу преимуществ и удобств для добросовестных предпринимателей – не только быстрый возврат НДС, но и минимизация прямого контакта с налоговым органом – это касается мер налогового контроля – проверок, камерального контроля и других мер налоговых органов. По нашим оценкам, контрольные меры сократятся более чем на 50%, или в два раза", – сказал Кадыр Исмагулов.

В свою очередь, это существенно повлияет на снижение коррупционных элементов по двум основным причинам:

минимизируется прямой контакт предпринимателей с работниками налоговых органов;

как вы знаете, фирмы-однодневки за определенные проценты продают мнимые счет-фактуры для обналичивания денежных средств компаниям, которые хотят минимизировать свои налоги, уклониться от их уплаты за счет увеличения расходной части, зачета по НДС.

В данном случае, поскольку в цифровом тенге НДС будет маркированным, запрограммирован – это станет невозможным.

Также это даст мультипликативный эффект в виде повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила и сроки реализации пилотного проекта "Цифровой НДС".