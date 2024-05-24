Курсы валют на выходные дни: 25 и 26 мая

Средневзвешенный курс евро поднизидлся до 479,72 тенге (-2,08).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,93 тенге (+0,02)

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,01 тенге (+0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,7-444,3 тенге, евро – по 480-484 тенге, российские рубли – по 4,85-4,93 тенге.

