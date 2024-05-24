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Курсы валют на выходные дни: 25 и 26 мая

Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:12 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 443,14 тенге, поднявшись на 0,18 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро поднизидлся до 479,72 тенге (-2,08).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,93 тенге (+0,02)

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,01 тенге (+0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,7-444,3 тенге, евро – по 480-484 тенге, российские рубли – по 4,85-4,93 тенге.

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