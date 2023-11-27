Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане

В этом году эксперты рынка недвижимости много говорят о снижении цен на жилье в городах Казахстана, однако фактически квартиры и дома подешевели не везде. Чего стоит ожидать в дальнейшем - в материале Zakon.kz

По данным президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана (САРК) Александра Пака, снижение цен на недвижимость в этом году произошло довольно существенное – до 15%. Однако в основном жилье подешевело в регионах.

"Что касается больших городов, таких как Алматы и Астана, Шымкент, то снижения как такового не было, но произошло резкое уменьшение роста стоимости. Если средняя прибавка в месяц была допустим в пределах 3 – 4%, то сейчас 1,2 – 1,5%, не больше". Александр Пак

Количество сделок купли–продажи и вовсе снизилось до 30%. Если раньше в некоторых регионах их число достигало 1200 –1300 в месяц, то сейчас общее количество сделок в среднем снизилось до 700–800.

Стагнацию рынка в этом году отмечают большинство экспертов и участников рынка. Количество сделок действительно существенно снизилось и темпы роста цен сбавили обороты, говорит советник президента САРК Нина Лукьяненко. Тем не менее, ситуация в секторе остается неоднозначной.

Ситуация на первичном и вторичном рынках

С одной стороны, застройщики сообщают о том, что ценам снижаться некуда из–за цен на строительные материалы. Сюда же надо добавить отсутствие собственного производства.

С другой – сложно скрыть количество рекламных акций, рассрочек, что говорит о неустойчивости объемов продаж. Влияние на рынок оказывают и другие факторы.

"Стоит отметить, что государство взялось за проверку строящихся объектов. Управление градостроительного контроля по Алматы выявило 52 объекта, возводимых с нарушением текущих требований закона и строительных норм. Важно, что вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участков в первоначальное состояние по 20 объектам, а 247 строительных лицензий отозвано с начала года. Впервые проверки прошли с таким результатом". Нина Лукьяненко

На вторичном рынке уже наблюдается плавное остывание, цены сегодня корректируются в сторону снижения.

Чтобы лучше понимать какие процессы в плане цен ожидают рынок, нужно сопоставить несколько фактов:

Доля свежих домов на фоне старого фонда (40–60 лет эксплуатации ) достаточно велика. При этом, большинство покупателей перемещают центр своего внимания к более новым домам.

Количество новых квадратных метров на фоне кризиса и факторов, указанных выше, заметно сократится, что снова поднимет спрос к новостройкам и надежным компаниям.

Помимо этого, свое влияние на все цены, включая жилье, будет оказывать инфляция. Также рынок ждет мер от государства, направленных на поддержание сферы недвижимости.

"Таким образом можно предположить, что многое будет зависеть от мер государственной поддержки рынка, и если они не проявятся в должном объеме, то продолжится плавное остывание. Кроме этого, впереди всех нас ждут новогодние акции, которых мы ждем в том числе и от застройщиков". Нина Лукьяненко

По мнению эксперта, новая льготная программа 9–20–25 едва ли будет иметь существенное влияние на стоимость жилья. Вероятно, она не будет направлена на массовые кредиты и не сможет заметно влиять на цены.

Что в итоге?

С учетом новогодних праздников будет наблюдаться ежегодное сезонное снижение цен на жилье, прогнозирует эксперт. Далее, с учетом изменений в условиях выдачи промежуточных займов в Отбасы банке и ожидания новой программы 9–20–25, возможно количество сделок вернется на прежний уровень.

"Год впереди будет не простым, но при этом стоит отметить высокий интерес к недвижимости как для проживания, так и в инвестиционном плане. Предполагаю, что все тенденции текущего года продолжатся и в новом году". Нина Лукьяненко

Президент САРК Александр Пак ожидает, что в следующем году, колебания в сторону снижения будут, но не столь заметные. В регионах уже сейчас цены достигли уровня 2–3 годичной давности, а это уже предел сумм снижения, после которого собственники просто не будут продавать квартиры.

"Я не думаю, что в будущем году будет резкое снижение, цены останутся стабильными. Что касается роста цен в больших городах, то он возможен только в рамках действующей инфляции". Александр Пак

О чем говорит статистика

По данным портала о недвижимости Krisha.kz, в прошлом месяце стоимость квадратных метров снизилась в 11 из 17 казахстанских городов, в том числе в Астане, Алматы и Шымкенте.

Исключение составили только пять городов, как видно ниже.

Фото: Krisha.kz

В Бюро национальной статистики РК сообщали, что с октября 2022 года к октябрю 2023 цены продаж нового жилья повысились на 5,1%, а на квартиры вторичного рынка – снизились на 5,3%.



В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодар – на 14,8%, Семей – на 12,1%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города Семей (14%), Кызылорда (11,7%), на рынке аренды жилья города – Жезказган (26,3%), Кокшетау (20,6%), Кызылорда (20,2%).

Ранее, эксперты рассказывали как могут измениться цены на недвижимость до конца 2023 года.