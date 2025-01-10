Тренды в недвижимости: от чего будут зависеть цены на жилье в 2025 году

Что будет происходить на рынке недвижимости Казахстана в 2025 году и стоит ли ожидать дальнейшего удорожания жилья, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за год с декабря 2023 года по декабрь 2024 года цены на продажу квартир на вторичном рынке повысились на 4,2%, продажи нового жилья – на 3%. Арендная плата за благоустроенное жилье за прошедший год повысилась на 7,9%.

По мнению эксперта рынка недвижимости Александра Пака, существенных изменений на рынке в 2024 году не происходило. Как и прежде, повышенным спросом пользовались одно- и двухкомнатные квартиры. К слову, по данным статистики, в декабре 2024 года лидерами в продажах стали именно двухкомнатные квартиры, по которым было оформлено 14 980 сделок.

При этом на подскочивший к концу года доллар реакция рынка была умеренной.

"После повышения доллара только около 20% продавцов повысили цены, большинство же остались на прежних позициях. Опыт прошлых девальваций показал, что даже если сделать перерасчет по курсу или повысить цены, то все равно по прошествии двух-трех месяцев все возвращается на прежние позиции, потому что стоимость квадратного метра зависит от наличия льготных ипотек и роста доходов населения". Александр Пак

Касательно ипотеки спикер отметил, что уже было объявлено, что новые льготные программы будут финансировать только дома 2016 года и выше, а это значит, что 80% вторичного жилья под эту ипотеку не подходит.

Несущественным повышением цен на рост доллара ответил первичный рынок. Однако это не привело к тому, что на рынке "выстроилась очередь" из покупателей. Специалист ожидает, что в 2025 году застройщики будут применять какие-то льготные программы, предлагать отсрочки и рассрочки для того, чтобы сохранить уровень продаж в текущем году.

Эксперт по инвестициям в недвижимость, советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Нина Лукьяненко в свою очередь отметила, что в начале минувшего года на рынке наблюдалось формирование отложенного спроса в связи с запуском льготных ипотечных программ со сниженной ставкой кредитования для всех категорий граждан. Впоследствии такой ипотеки рынок не увидел.

"Льготные ипотечные программы были запущены, но коснулись они только определенных категорий граждан. Государство приняло решение дать поддержку только категории СУСН". Нина Лукьяненко

Вместе с тем на рынке появились многочисленные механизмы покупки от застройщиков – совместные льготные программы кредитования на определенные объекты от определенных банков, длительные рассрочки, доступный первоначальный взнос. Появились программы trade-in, где фактически можно обменять старое жилье на новое или машину на квадратные метры, рассказала эксперт.

Среди заметных прошлогодних событий Нина Лукьяненко также отметила "активное использование в своих интересах и созданный инфошум" в отношении повышения цен на рынке в связи со скачком курса доллара. А также обратила внимание на "беспрецедентную ситуацию" со сносом уже возведенных строений – снос 69 объектов в Алматы, что затронуло и область.

Прогноз на 2025 год

По мнению советника президента ОАРК, в 2025 году рынок будет реагировать на курс доллара, инфляцию и прочие экономические факторы. Однако какое именно влияние все это окажет на недвижимость, будет зависеть от мер, принятых на уровне государства для поддержки отрасли.

"Если будут подписаны покупатели – как мы это видели с ЕНПФ, то цены пойдут сильно вверх. Если жестко пройдет по застройщикам, то это снизит число предложений и цены снова пойдут вверх. Если пересмотрят закон о долевом участии и упростят выход в бизнес строительства: облегчат, поддержат, финансово подпитают, коммуникациями помогут, то такие меры могут стимулировать стройки и уменьшат цену квадратных метров". Нина Лукьяненко

Отдельно стоит подчеркнуть, что согласно утверждениям эксперта, курс доллара и его рост напрямую моментально не влияет на стоимость жилья. Однако в данном случае всегда срабатывает психологический фактор. Когда цены искусственно поднимаются в объявлениях, а граждане начинают торопиться покупать жилье на ожиданиях "взлета" цен.

"Мы все это уже проходили в 2014-2015 году, когда в течение 12 месяцев девальвация случилась дважды. Объективно, ситуация понятна. Люди, хранившие свои активы в долларах, тогда поспешили поменять их по повышенному курсу и обратились к недвижимости, потому что теперь за эти же деньги можно было купить больше квадратных метров". Нина Лукьяненко

В целом же, цены будут меняться в рамках текущей инфляции, считает эксперт. Однако как будет складываться динамика цен на жилье, наверняка предсказать нельзя, поскольку всегда существуют риски различных событий, на которые рынок недвижимости может реагировать по-разному. К примеру, как это происходило в 2022 году. Когда в Казахстане резко выросли цены на рынке продаж и аренды жилья.

Александр Пак добавил, что, несмотря на различные факторы и условия, при наличии средств все же имеет смысл покупать недвижимость в инвестиционных целях, поскольку в существующих экономических условиях это возможность если не повысить доход, то сохранить заработанное в текущем году.

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