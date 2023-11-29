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Курс доллара практически не изменился на торгах 29 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,06 тенге (+0,01), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 64,52 тенге (+0,28).

Курс евро установлен Нацбанком – 502,92 тенге, рубля – 5,18 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,3-461,5 тенге, евро – по 504-507 тенге, российские рубли – по 5,03-5,17 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 ноября.

Так, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3 цента, до 81,71 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 17 центов, или 0,2%, до 76,58 доллара за баррель.  В целом оба контракта прибавили в цене около 2%.

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