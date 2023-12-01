В Нацбанке рассказали, сколько купят валюты для поддержания пенсионных активов ЕНПФ в декабре

Нацбанк Казахстана предоставил информацию по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

По данным монетарного регулятора, по итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4% до 458,24 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 155 до 192 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,2 млрд долл. США.

"Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз" за ноябрь составили 1 млрд 320 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 31% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в ноябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 200 млн долларов США или порядка 5% от общего объема рынка", – рассказали в пресс-службе Нацбанка.

В рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Национальным Банком в ноябре были также осуществлены покупки валюты в размере 70 млн долларов США.

Сообщается, что валютных интервенций в ноябре Национальный банк не проводил.

На основе имеющихся прогнозных заявок правительства предварительно в декабре Нацбанком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.

"Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в декабре ожидается в размере от 100 до 200 млн долларов США, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД – в размере от 30 до 50 млн долларов США", – говорится в сообщении.

Ранее в Нацбанке рассказали, кто будет отвечать за возврат 1,5 трлн тенге из ЕНПФ.