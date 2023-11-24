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Кто будет отвечать за возврат 1,5 трлн тенге из ЕНПФ, рассказали в Нацбанке

Кто будет отвечать за возврат 1,5 трлн тенге в ЕНПФ Фото: Zakon.kz
На пресс-конференции в Нацбанке 24 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов рассказал, кто будет нести ответственность за возврат взятых из ЕНПФ на модернизацию энергообъектов 1,5 трлн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Тимура Сулейменова, он не видит больших рисков в изъятии из ЕНПФ пенсионных денег на инфраструктурные проекты.

"Перед пенсионным фондом ответственность будут нести не конкретные проекты, а именно "Байтерек" и "Самрук". То есть будет их корпоративная гарантия, рейтинг и финансовая отчетность. Здесь я больших рисков точно не вижу. Потому что суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB, у "Байтерека" и у "Самрука" примерно такой же рейтинг. Это надежные компании, поэтому вложение пенсионным фондом в самруковские и байтерековские облигации – это нормальная рыночная практика. Считаю, что деньги казахстанцев должны работать в Казахстане". Тимур Сулейменов

В Нацбанке считают, что все 1,5 трлн тенге не должны быть направлены исключительно на реализацию инфраструктурных проектов. 

"Мы считаем, что одна треть должна быть направлена на инфраструктурные проекты. Остальные деньги должны направлять в проекты, связанные с диверсификацией экономики, повышением внутреннего предложения. Это сельхозпереработка, обрабатывающая промышленность и так далее, высокопроизводительные услуги. Про распределение – этот вопрос должен обсуждаться правительством, "Байтереком", "Самруком". Все-таки экономика – это их сфера. Мы тоже в этих обсуждениях участвуем и будем свое мнение доводить". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка также описал, как будет на практике работать выделение средств ЕНПФ на инфраструктурные проекты в Казахстане.

"Байтерек" и "Самрук" выпустят свои облигации. Их купит, если такое решение будет принято, ЕНПФ. А уже затем "Байтерек" и "Самрук" сами будут финансировать конкретные проекты. Либо через БРК, ФРП, либо через свои дочерние организации, если это касается фонда "Самрук-Казына". Тимур Сулейменов

Ранее в кулуарах Мажилиса 21 ноября министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение правительства направить из ЕНПФ на модернизацию объектов сферы энергетики 1,5 трлн тенге.

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