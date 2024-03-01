Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 марта

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 451,15 тенге, поднявшись на 0,50 тенге, передает Zakon.kz.

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