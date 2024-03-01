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Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 марта

Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 марта, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 17:09 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 451,15 тенге, поднявшись на 0,50 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 488,22 тенге (-1,19).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 4,94 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 62,54 тенге (+0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,3-452,9 тенге, евро – по 490-493 тенге, российские рубли – по 4,89-4,97 тенге.

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