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Курс доллара немного вырос на торгах 4 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,33 тенге, поднявшись на 0,96 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,60 тенге (+0,28).

Курс евро установлен Нацбанком – в 501,38 тенге, рубля – 5,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,7-463,7 тенге, евро – по 500,5-503,5 тенге, российские рубли – по 5,05-5,19 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,15%, до 77,97 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 1,11%, до 73,25 долларов за баррель.

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