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Курс доллара немного вырос на торгах 21 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,99 тенге, поднявшись на 0,91 тенге, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,84 тенге (-0,14).

Курс евро установлен Нацбанком – в 500,11 тенге, рубля – 5,05 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,7-459,7 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 4,99-5,15 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились рзнонаправленно на торгах 21 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 79,31 долларов за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. 

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,57%, до 73,8 долларов за баррель. 

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