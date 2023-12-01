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Курс доллара вырос на торгах 1 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,15 тенге, поднявшись на 1,91 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 64,32 тенге (-0,08).

Курс евро установлен Нацбанком – в 500,41 тенге, рубля – 5,17 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,5-462,7 тенге, евро – по 502,5-506 тенге, российские рубли – по 5,13-5,27 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 декабря.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,33%, до 80,65 долларов за баррель.

А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,33%, до 75,84 долларов за баррель.

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