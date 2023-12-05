Насколько выросли банковские кредиты казахстанцев

Банки второго уровня показали рост по всем основным показателям в октябре. Насколько вырос объем банковских кредитов, депозитов населению и бизнесу, в материале Zakon.kz

К 1 ноября 2023 года активы банковского сектора достигли 48,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь текущего года на 1% или 492,1 млрд тенге, говорится в информации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Отмечается, что с начала 2023 года прирост составил 8,6% или 3,8 трлн тенге, в основном за счет роста ликвидных активов на 2,2%.

"Высоколиквидные активы составили 14,6 трлн тенге или 30,1% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме". АРРФР

Структура кредитов

Согласно данным агентства, банки нарастили кредитование по всем основным категориям займов. Так, кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за октябрь 2023 года выросли на 1,5% до 26,3 трлн тенге, с начала 2023 года рост на 15,3%.

Кредиты юридическим лицам увеличились за октябрь 2023 года на 0,9% до 9 трлн тенге, с начала 2023 года рост на 3,5%.

"Совокупные кредиты субъектам бизнеса за октябрь 2023 года выросли на 1,3% до 10,4 трлн тенге. При этом основной вклад в рост кредитов бизнесу обеспечен кредитами субъектам МСБ, включая индивидуальных предпринимателей". АРРФР

Займы субъектам МСБ выросли на 1,4% до 6,8 трлн тенге, займы крупному бизнесу – на 1% до 3,6 трлн тенге, при этом с начала 2023 года произошло снижение на 1%.

"Замедление темпов роста корпоративного кредитования связано с высокой стоимостью заемных средств, в особенности долгосрочных, а также приостановлением с июня по октябрь 2023 года субсидирования процентных ставок в рамках государственных программ". АРРФР

Больше всего в октябре выросли кредиты физическим лицам - на 1,9% до 17,3 трлн тенге, преимущественно за счет роста потребительских займов на 2,3% до 9,7 трлн тенге.

"Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 ноября 2023 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,3% от ссудного портфеля или 922 млрд тенге". АРРФР

Депозиты казахстанцев в депозитных организациях в октябре 2023 года увеличились на 2% до 32 трлн тенге, в результате роста депозитов юридических лиц на 3% до 14,9 трлн тенге. Депозиты физических лиц за месяц выросли только на 1,1% до 17,2 трлн тенге.

Отмечается, что вклады в тенге за октябрь 2023 года увеличились на 2,6% до 24,2 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 0,1% до 7,8 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 ноября 2023 года составил 24,5%, против 31,6% на начало 2023 года.