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Статистика кредитования: насколько выросли кредиты бизнесу и населению

кредиты, кредитование, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:22 Фото: Freepik
Как изменилась динамика кредитования в текущем году и насколько вырос объем кредитов бизнесу и населению, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, кредиты экономике в расширенном определении по состоянию на 1 июня 2024 года составили 36,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 5%.

Из этого объема 46,3% пришлось на кредиты бизнесу, в том числе нефинансовые юридические лица и индивидуальных предпринимателей, получивших кредиты на бизнес-цели. Доля кредитов населению выросла более существенно и составила 53,7%.

кредиты, население, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:22

Фото: Zakon.kz

Согласно данным Нацбанка, кредиты бизнесу выросли с начала года на 2,3% и составили 16,8 трлн тенге, кредиты населению выросли на 7,5% до 19,5 трлн тенге. При этом объем кредитов в национальной валюте также увеличился с начала года на 5,3% до 33,3 трлн тенге. В иностранной валюте рост на 2,4% до 3 трлн тенге, в том числе за счет их валютной переоценки.

кредиты, население, бизнес, банки, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:22

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что кредиты банковского сектора составили 85,7% от общего объема кредитов, или 31,2 трлн тенге. Кредиты от микрофинансовых организаций составили всего 2,5 трлн тенге.

Ольга Кудряшова
Нацбанк РК Казахстан 2024 год Кредиты
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