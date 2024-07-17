Статистика кредитования: насколько выросли кредиты бизнесу и населению

Как изменилась динамика кредитования в текущем году и насколько вырос объем кредитов бизнесу и населению, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, кредиты экономике в расширенном определении по состоянию на 1 июня 2024 года составили 36,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 5%.

Из этого объема 46,3% пришлось на кредиты бизнесу, в том числе нефинансовые юридические лица и индивидуальных предпринимателей, получивших кредиты на бизнес-цели. Доля кредитов населению выросла более существенно и составила 53,7%.

Фото: Zakon.kz

Согласно данным Нацбанка, кредиты бизнесу выросли с начала года на 2,3% и составили 16,8 трлн тенге, кредиты населению выросли на 7,5% до 19,5 трлн тенге. При этом объем кредитов в национальной валюте также увеличился с начала года на 5,3% до 33,3 трлн тенге. В иностранной валюте рост на 2,4% до 3 трлн тенге, в том числе за счет их валютной переоценки.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что кредиты банковского сектора составили 85,7% от общего объема кредитов, или 31,2 трлн тенге. Кредиты от микрофинансовых организаций составили всего 2,5 трлн тенге.