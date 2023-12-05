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В Казахстане определены размеры трансферта из Нацфонда

Токаев одобрил размеры трансферта из Нацфонда Фото: pexels
Главой государства подписан закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы", сообщает Zakon.kz.

Положения документа определены с учетом требований Бюджетного кодекса по обеспечению сберегательной функции Национального фонда.

Правительством размер гарантированного трансферта второй год определяется по бюджетным правилам. Эти правила способствуют выполнению целеполагания по обеспечению сохранности средств Нацфонда и доведению его валютных активов до 100 млрд долларов к 2030 году.

Законом установлена цена отсечения на нефть на уровне 43,4 доллара за баррель в 2024 году, 40,2 – 41,8 доллара за баррель в 2025-2026 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта из Нацфонда определен со снижением с 2,2 трлн тенге в 2023 году до 2 трлн тенге ежегодно в 2024-2026 годах. 

Ранее Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в плановом периоде прогнозируется восстановление валютных активов Нацфонда в 2024 году до 68 млрд долларов с дальнейшим ростом до 80,7-93,3 млрд долларов в 2025-2026 годах. Поступления в Национальный фонд от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются в 2024 году 2 246,7 млрд тенге и по 2 257,5 млрд тенге в 2025 и 2026 годах.

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