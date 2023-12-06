Курс доллара снизился на торгах 6 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,46 тенге, снизившись еще на 1,54 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 64,29 тенге (-0,21).

Курс евро установлен Нацбанком – в 499,32 тенге, рубля – 5,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,3-462,3 тенге, евро – по 496-498,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 декабря.

Так, цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77 долларов за баррель, снизившись на 1,53%.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 1,31% и составили 72,14 доллара за баррель.