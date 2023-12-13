Курс доллара еще снизился на торгах 13 декабря
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,69 тенге, снизившись еще на 0,93 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 63,22 тенге (-0,27).
Курс евро установлен Нацбанком – в 492,68 тенге, рубля – 5,06 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,1-459,1 тенге, евро – по 491,5-494,5 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 декабря.
Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,70%, до 72,73 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,66%, до 68,16 долларов за баррель.
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