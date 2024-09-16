Новому городу Алатау увеличат бюджетные затраты

Подготовлен проект решения маслихата, которым вносятся изменения в бюджет города Алатау на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, доходы составят 2 268 014 тыс. тенге, в том числе:

налоговые поступления – 1 204 793 тыс. тенге;

неналоговые поступления – 5 000 тыс. тенге;

поступления от продажи основного капитала – 5 000 тыс. тенге;

поступления трансфертов – 1 053 221 тыс. тенге;

При этом затраты увеличены с 2 268 014 тыс. тенге до 3 495 014 тыс. тенге.

Как поясняется, для безаварийного и надлежащего проведения отопительного сезона 2024-2025 года возникла потребность рассмотрения бюджетных средств в сумме 37170 тыс. тенге для приобретения отопительного котла и услуг по текущему ремонту котельного ДОС по адресу мкр. Жетыген, город Алатау. В связи чем будут произведены изменения в бюджете.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 сентября.

Ранее сообщалось, что в новом городе Алатау образуют 12 микрорайонов из вошедших в него сел.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы – Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай) и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.