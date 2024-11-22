Насколько вырос объем просроченной задолженности по микрокредитам МФО

Кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) стабильно растет, вместе с ним увеличивается и объем просроченной задолженности по микрокредитам. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно статистике Национального банка, кредитный портфель микрофинансовых организаций к 1 октября 2024 года вырос до 1,4 трлн тенге, рост за месяц составил 3,1%. С января этого года объем микрокредитов увеличился почти на 16%.

Основную часть портфеля занимают микрокредиты физических лиц (84%), их доля к октябрю выросла до 1,2 трлн тенге, или на 2,4% за месяц. Рост за 10 месяцев составил 35,7% (с 1,06 трлн тенге в январе).

Фото: Zakon.kz

Объем микрокредитов индивидуальных предпринимателей увеличился до 177,8 млрд тенге (+3,1% с сентября). При этом с начала года портфель вырос более чем на четверть (+25,6%) со 141,5 млрд тенге.

Еще более существенно вырос объем кредитов юрлиц +29,5% с января до 41,3 млрд тенге на 1 октября 2024 года. При этом в общем объеме долга микрокредиты юрлиц занимают только 2,9%. Рост за месяц составил 6,2%.

Просроченные кредиты

Объем просроченной задолженности в МФО за месяц вырос на 3,1% и составил 297,8 млрд тенге, с начала года – на 35,8% (с 219 млрд по данным на январь).

Отметим, что микрокредиты с просрочкой от 1 до 30 дней за месяц снизились на 16,2% до 75 млрд тенге. Основную часть долга составляют кредиты с просрочкой свыше 90 дней – 133 млрд тенге, при этом с начала года объем задолженности в этой категории вырос более чем на 70% с 76,7 млрд по данным на 1 января.

Наименьшую долю составляют микрокредиты со сроком просрочки от 61 до 90 дней – 40,1 млрд тенге, рост за месяц на 12%.

Фото: Zakon.kz

Наибольшую часть просрочки составляют микрокредиты физлицам – 93,6%, или 278,7 млрд тенге. Из них основной объем приходится на кредиты с просрочкой от 90 дней – 124,3 млрд тенге. Это больше 40% от всего объема просроченной задолженности.

Микрокредиты ИП, по которым имеется просроченная задолженность, составляют 14,8 млрд тенге. Это 8,4% от всего объема кредитов, выданных ИП. Объем просрочки по микрокредитам юридических лиц – 4,2 млрд тенге, при этом за месяц он снизился на 7,5%. В основном за счет уменьшения просроченной задолженности по кредитам сроком от 1 до 30 дней на 30% до 1,1 млрд тенге.