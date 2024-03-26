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Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на конину

Массовый падеж лошадей: стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на конину, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 11:51 Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве 26 марта 2024 года рассказал, следует ли казахстанцам ожидать роста цен на конину из-за джута в некоторых регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, коневодство в Казахстане развивается хорошо.

"Удорожания конины не будет, потому что в Казахстане коневодство развивается хорошо – более 4 млн голов", – заверил глава МСХ Айдарбек Сапаров.

9 февраля в Карагандинской области была зафиксирована массовая гибель лошадей от неизвестной инфекции.

Уже 1 марта массовый падеж лошадей зафиксировали в Акмолинской области. Тогда от истощения пал молодняк и старые животные. 3 марта падеж лошадей также случился в Улытауской области.

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