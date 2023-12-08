Праздничные лайфхаки: как можно сэкономить на новогодних подарках

Подарки для друзей и близких на Новый год могут существенно отразиться на бюджете. Что может помочь сэкономить на новогодних подарках, в материале Zakon.kz

В преддверии праздников у многих казахстанцев появляется новая и нередко значительная статья расходов – новогодние подарки. Специалисты по финансовой грамотности предложили несколько советов, которых можно придерживаться при покупке презентов на Новый год, чтобы не разориться и не остаться без денег к началу следующего года.

Учитывайте интересы и придерживайтесь бюджета

При выборе подарков важно учитывать личные интересы и предпочтения получателя, а также следовать принципу разумного бюджетирования, советует эксперт по финансовой грамотности, основатель школы Финансовых директоров Талгат Игликов.

"Составьте список всех, кому хотите подарить подарок, и определите общую сумму, которую вы готовы потратить на все подарки. Далее разделите эту сумму между получателями, учитывая степень близости и важности каждого человека в вашей жизни. Ищите акции и скидки, покупайте заранее, чтобы избежать дорогих покупок в последние минуты", – рекомендует эксперт.

Специалист по личным финансам и основатель Школы финансовой грамотности Акжунис Брасилова подчеркивает, что к Новому году, как и к любому другому празднику, нужно готовиться заблаговременно, особенно если вы планируете сделать подарки всем своим друзьям и близким.

Не влезайте в кредиты

Эксперты уверены, что Новый год, день рождения или любой другой праздник – не повод вгонять себя в долги и рассрочки.

"Покупка подарков в кредит может привести к ненужному долговому бремени, особенно если вы не уверены в своей способности быстро погасить долг. Лучше ориентироваться на свои реальные финансовые возможности и выбирать подарки, соответствующие вашему бюджету. Подарки необязательно должны быть дорогими, важнее их значимость и личная ценность". Талгат Игликов

Способы сэкономить на подарках

Как уже упоминалось, основной и самый разумный способ не потратить слишком много – установить лимит на стоимость подарков. Это поможет предотвратить чрезмерные траты и сохранить финансовое равновесие, особенно если вы дарите подарки большому количеству людей.

"Определение бюджета для каждого подарка также помогает сосредоточиться на поиске подарков, которые действительно имеют значение и отражают ваше внимание к человеку, а не стоимость подарка". Талгат Игликов

Еще один экономный вариант – это групповой подарок, когда несколько человек скидываются на один презент. Эксперт также рекомендует искать подарки во время распродаж.

"Рассмотрите возможность создания ручных или персонализированных подарков, которые часто ценятся больше, чем дорогие покупные вещи". Талгат Игликов

Креативная экономия

Заказать подарки можно с различных маркетплейсов, в том числе и иностранных, где товары могут быть дешевле, чем в казахстанских магазинах или на рынках. Однако делать это рекомендуется как минимум за месяц до праздника. В предновогодний сезон нагрузка на интернет-магазины возрастает и сроки доставки могут увеличиваться.

Акжунис Брасилова предлагает использовать и более необычные способы экономии на подарках. Например, сыграть с друзьями или близкими в популярную игру – Тайный Санта.

"Этот метод можно использовать, чтобы не покупать подарки всем родственникам и друзьям. Вы заранее будете готовить подарок для конкретного человека в рамках определенного бюджета. Таким образом можно существенно сэкономить средства". Акжунис Брасилова

Сохранить бюджет можно, если самостоятельно оформить подарки, к примеру, заранее купив оберточную бумагу с новогодней атрибутикой, коробки, ленты и т.д. Так как большинство подарков на Новый год дорожают именно из-за красивой упаковки, говорит Акжунис Брасилова.

"Например, обычная кружка, упакованная в яркую упаковку, может стать хорошим новогодним подарком, главное – подойти к этому с креативом". Акжунис Брасилова

При этом обязательными, по мнению эксперта, остаются традиционные подарки для детей, которые в целях экономии также можно собрать и подготовить самостоятельно.

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