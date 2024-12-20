Новогодние покупки и подарки: как не остаться без денег после праздничного шопинга

Подготовка к Новому году часто сопровождается значительными расходами на подарки для родственников, друзей или коллег, продукты к праздничному столу и декор для дома. Какие правила помогут сберечь бюджет и избежать лишних трат в этот период, в материале Zakon.kz.

Приближается Новый год, а вместе с ним – традиционные хлопоты, связанные с покупкой новогодних товаров и продуктов. Однако праздничное настроение не должно впоследствии обернуться финансовыми трудностями. Эксперты по финансовой грамотности поделились рекомендациями о том, каких правил следует придерживаться, чтобы порадовать себя и близких, но при этом не потратить огромную сумму и сохранить бюджет.

Основные принципы экономии на новогодних покупках стандартные: заранее определите бюджет, который вы готовы потратить на подарки, продукты, декор и другие расходы, и разделите его на категории. Эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина советует заранее определить, кому и что вы будете дарить, это поможет избежать хаотичных покупок и сэкономит время.

Конечно, лучше всего приобретать подарки заранее, чтобы избежать спешки и не купить подарок в последний момент по завышенной цене.

"Следовать трендам при выборе подарков стоит только в том случае, если вы уверены, что подарок соответствует интересам получателя. Однако долговечные и полезные вещи, такие как книги, гаджеты или сертификаты, всегда являются более универсальным и безопасным вариантом". Венера Жаналина

Популярные онлайн-платформы также предлагают предновогодние скидки на различные категории товаров. Однако заказывать подарки таким способом нужно тоже загодя, чтобы товар успел прийти до Нового года.

"Чтобы избежать эмоциональных ловушек при новогодних покупках, ведите бюджет и держите его перед глазами во время шопинга или используйте чек-лист покупок. Также можно использовать приложение для учета расходов. По возможности избегайте переполненных магазинов, так как атмосфера ажиотажа часто провоцирует на необдуманные траты. В случае покупки не отрывайте сразу бирки и не выбрасывайте чеки: если вы осознаете, что покупка вам не нужна, сможете сдать ее в магазин и получить деньги обратно". Венера Жаналина

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова считает, что не следует слишком поддаваться новогоднему ажиотажу и помнить, что жизнь после празднования Нового года тоже есть.

"Новый год – не повод тратить все деньги в ноль, потому что этот период на самом деле всегда оценивается с высоким спросом на все и с высоким потребительским индексом". Акжунис Брасилова

Создать праздничную и уютное атмосферу можно и без чрезмерных расходов, полагает спикер. Кроме этого, нужно принять во внимание и тот факт, что курс вырос, и это непременно отразится на росте цен. Если какие-то товары, купленные до Нового года, могут сдерживаться в цене, то после его празднования цена с большей вероятностью вырастет.

"На текущий момент я не ожидаю, что курс откатится на 480 тенге, как это было прежде. Соответственно, это неминуемо приведет к росту цен на все, в том числе и на продукты, как бы правительство не пыталось их сдерживать. В связи с чем, конечно, нужно понимать то, что удорожание может происходить после Нового года. Таким образом, нет смысла тратить все в один месяц или перед праздником". Акжунис Брасилова

Эксперт добавила, что в целях экономии часть подарков можно сделать своими руками, привлекая к этому процессу и детей.

Как сэкономить на продуктах и декоре

Покупку продуктов к новогоднему столу лучше начинать заранее, приобретая непродовольственные товары, такие как алкоголь, конфеты и крупы, уже в начале декабря, а свежие продукты покупать за 2-3 дня до праздника, рекомендует Венера Жаналина.

В целях экономии можно также составить меню заранее, чтобы не покупать лишние товары. Кроме этого, можно покупать продукты оптом и следить за акциями и скидками в приложениях супермаркетов, чтобы снизить затраты.

По мнению Акжунис Брасиловой, совсем не обязательно делать новогодний стол, который будет буквально ломиться от блюд, половина из которых останется несъеденной. Вполне достаточно будет небольшого вкусного ужина для семьи и гостей.

Чтобы сэкономить на новогоднем декоре, можно сделать украшения своими руками, используя бумагу, ткань или природные материалы, такие как шишки и ветки. Также можно переработать прошлогодние украшения, добавляя к ним новые детали для обновления, предлагает Венера Жаналина.

Акжунис Брасилова добавила, что новогодние украшения и декор хорошего качества можно купить один раз и пользоваться ими на протяжении нескольких лет, тем самым существенно экономя на ежегодных новогодних покупках. В целом, эксперт рекомендует провести ревизию, прежде чем идти в магазин за товарами к Новому году.

"В предновогодней суете можно сделать много лишних, эмоциональных покупок. Чтобы избежать этого, желательно планировать и системно подходить к вопросу. Заранее можно предусмотреть бюджет на новогодний стол, подарки и другие расходы и ограничиться определенной суммой, чтобы точно понимать, сколько вы можете потратить". Акжунис Брасилова

Однако если в бюджете не хватает средств, но есть огромное желание приобрести какой-то продукт или товар, то это может стать хорошим стимулом заработать дополнительные деньги. При этом Акжунис Брасилова настоятельно не рекомендует брать кредиты или рассрочки на подарки. Так как это затраты, которые уходят в никуда и не имеют особого смысла. Расплачиваться за них придется как минимум несколько месяцев, а начинать наступающий год с новых долгов – не самая лучшая идея.