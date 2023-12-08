Эксперты финрынка ожидают дальнейшего снижения базовой ставки в январе

Анализируя волатильность нефтяных котировок, потенциальный предновогодний рост спроса на инвалюту, снижение объемов конвертации средств Нацфонда, эксперты АФК ожидают ослабление курса тенге, замедление инфляции и как следствие – снижения базовой ставки в январе, сообщает Zakon.kz

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК), большинство экспертов казахстанского финансового рынка (76%) прогнозируют очередное снижение базовой ставки на первом в 2024 году заседании по денежно-кредитной политике, которое должно состояться 19 января. Причем 69% из них ожидают понижения на 25 базисных пунктов, до 15,5%, тогда как остальная треть рассматривает возможность более широкого шага – на 50 б.п., до 15,25%.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Эксперты также отмечают снижение объемов конвертации средств Нацфонда в декабре (600-700 млн долларов против ноябрьских 1,3 млрд долларов) и ожидают ослабления курса нацвалюты на 1,8%, или 8,4 тенге от текущих 459,81 тенге за доллар.

"Через год курс по паре USDKZT может составить 489,6 тенге/доллар (492,4 тенге/доллар месяцем ранее), что может быть связано с утверждением существенных объемов трансфертов из Нацфонда на 2024 год (гарантированный – 2 трлн тенге, целевой – 1,6 трлн тенге)", – прогнозируют эксперты АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Ожидания экспертов финрынка по ценам на нефть через год несколько ухудшились – до 86,4 против 88,6 доллара за баррель месяцем ранее. Эксперты, учитывая состояние экономик основных ее потребителей – США, КНР и ЕС, полагают, что на мировом рынке сырья в 2024 году может наблюдаться профицит, несмотря на действия ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка.

В связи с этим эксперты АФК также прогнозируют, что сокращение добычи нефти Казахстаном (с 78 до 160 тыс. баррелей в сутки в первом 2024 года) в совокупности с потенциальным снижением ее цены может негативно повлиять на рост экономики РК. В частности, опрошенные эксперты ожидают в 2024 году увеличения ВВП на 4,0% (4,3% месяцем ранее), тогда как в ПСЭР на 2024-2028 годы заложен рост на 5,0%.

Что касается курса российского рубля, то казахстанские эксперты считают, что в течение года может наблюдаться его ослабление (на 7,6% от текущих уровней) под влиянием завершения в середине марта действия нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и потенциального ухудшения состояния торгового баланса из-за добровольного сокращения добычи нефти и возможного усиления санкционной риторики.