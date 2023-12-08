Курсы валют на выходные дни: 9 и 10 декабря

Фото: pexels

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 457,71 тенге, снизившись на 2,10 тенге, сообщает Zakon.kz.

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