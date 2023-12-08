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Курсы валют на выходные дни: 9 и 10 декабря

торги на бирже Фото: pexels
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 457,71 тенге, снизившись на 2,10 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро снизился до 494,06 тенге (-0,88).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,98 тенге (-0,18).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 64,07 тенге (-0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,5-461,5 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.

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Лариса Черненко
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