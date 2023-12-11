От чего майнеру жить в Казахстане станет лучше

Председатель Ассоциации блокчейн-технологий и дата-центров Даурен Карашев рассказал, что с нового года начнут действовать поправки в ряд законов РК. От чего теперь майнеру жить в Казахстане лучше станет, выяснял Zakon.kz.

По словам главы Ассоциации блокчейн-технологий и дата-центров, внесенные в казахстанские законы поправки исключают пробелы, которыми ранее злоупотребляли "серые майнеры": бесплатно использовали казахстанскую электроэнергию, уклонялись от уплаты налогов или платили их по льготным тарифам, а также предоставляли ложную информацию о своей деятельности. В частности Даурен Карашев сообщил, что с 1 января 2024 года начнут действовать поправки в Законе "О цифровых активах в РК".

"Период, когда майнинг в Казахстане упоминался с термином "серый майнинг" остался в прошлом. Меры, которыми мы наделили Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", целиком исключил пробелы в законодательстве, которыми ловко злоупотребляли "серые майнеры". Теперь майнинг в Казахстане это, без преувеличения, самая транспарантная предпринимательская деятельность", – отметил глава ассоциации.

Также по его словам были пересмотрены нормы и в налоговом законодательстве.

"Были пересмотрены ставки платы за цифровой майнинг при потреблении 1 кВт/час электроэнергии от энергосистемы, где стоимость электроэнергии отныне составит фиксированные 2 тенге, а также от автономных генерирующих установок, неподключенных к энергосистеме, где стоимость электроэнергии отныне составит 1 тенге". Даурен Карашев

Он полагает, что предсказуемые ставки налогов станут ключевыми критериями для планирования и развития новых инновационных технологий и предпринимательства, а также для привлечения иностранных инвестиций в отрасль.

Также, по словам спикера, был отменен НДС, налагаемый при продаже цифрового актива. Приведя в пример развитие крипто индустрии в других странах, где цифровой актив освобожден от НДС, Даурен Карашев заметил, что в РК положение казахстанских бирж цифровых активов было неконкурентным, поэтому отмена НДС за реализацию цифрового актива по примеру реализации денег, позволит отрасли развиваться более динамично.

Была отменена и статья 264 Налогового кодекса – "Затраты, не подлежащие вычету", которая запрещала майнерам ставить на вычет свои расходы при оплате налогов. По словам спикера, она налагала излишнюю нагрузку на майнеров.

"Казахстанские крипто биржи не готовы обслуживать заявки цифровых майнеров в размере полного объема добытых цифровых активов, поскольку на таких биржах еще не сформировался достаточный бюджет. Именно по этой причине, ввод обязательства майнеров по продаже цифровых активах запланирован поэтапно". Даурен Карашев

Еще одно новшество касается изменений в Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", которое предусматривает обязательство для казахстанских майнеров реализовывать 50% добытых в Казахстане цифровых активов на казахстанских биржах цифровых активов.

"Объем цифровых активов, подлежащих реализации на местных-казахстанских крипто биржах в 2025 году, составит 75%. Это очень хорошая норма, которая позволит повысить финансовые возможности (ликвидность) казахстанских бирж цифровых активов, улучшит их конкурентоспособность на мировом рынке". Даурен Карашев

По его мнению, это также благоприятно скажется на казахстанских банках второго уровня, так как, через эти банки осуществляются все транзакции по обслуживанию крипто бирж.