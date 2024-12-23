Жить станет легче, жить станет веселей: прогноз экономистов на 2025 год

После "супервыборного" 2024 года, когда поменялись президенты многих стран, включая США, 2025 год должен стать "годом эффективной политики". Новые курсы новых правительств окажут свое влияние на мировую экономику и глобальная инфляция наконец-то начнет свое снижение, сообщает Zakon.kz.

"Злая ведьма запада (почти) мертва! Конечно, мы говорим об инфляции", – так начали свой ежегодный отчет-прогноз аналитики Allianz Trade (мировой лидер в области страхования торговых кредитов в том числе от политического риска. – Прим. ред.).

Специалисты уверяют, что инфляция в мире должна наконец снизиться до 2% в 2025 году. Ожидается, что ФРС США, Банк Англии и ЕЦБ снизят ставки до 3,5%, 3,25% и 2% к концу 2026 года. При этом развивающиеся рынки также, вероятно, увидят осторожное смягчение денежно-кредитной политики, за исключением таких стран, как Бразилия, которые могут столкнуться с повышением ставок из-за перегрева экономики.

В целом же в мире прогнозируется умеренный, но устойчивый глобальный рост реального ВВП на уровне +2,8% в 2025-2026 годах. При этом развивающиеся страны (в которые входит и Казахстан) сохранят темпы роста на уровне +4,1%.

По отдельным странам прогноз выглядит так:

экономика США вырастет на +2,3% в 2025 году и потом замедлится до +1,8% в 2026 году;

страны ЕС покажут рост на +1,2% в 2025 году и +1,5% в 2026 году;

экономика Индии вырастет на 6,4% в 2025 году и на 6,5% в 2025 году;

рост Китая замедлится с +4,6% в 2025 году до +4,2% в 2026 году;

сильный рост ожидается в Саудовской Аравии: 4,3% и 4,6% в 2025 и 2026 годах соответственно;

рост экономики России будет умеренным: +1,8% в 2025 году и +2,0% в 2026 году;

хорошие результаты покажет Польша: 3,4% в 2025-2026 годах.

Рост ВВП в странах мира. Фото: allianz-trade

Не забыли эксперты упомянуть и о рисках. После "супервыборного" года политики будут иметь большое влияние как на экономику, так и на рынки капитала, говорится в прогнозе, имея в виду прежде всего возможные действия администрации Дональда Трампа.

"Геополитические риски, включая напряженность между крупными державами, продолжают оставаться самой серьезной проблемой для глобальной стабильности". Allianz Trade

Потенциальная "мировая торговая война" ко второму кварталу 2025 года, когда тарифы США вырастут до 60% для Китая и 10% для других стран, может увеличить инфляцию в США и ослабить мировой рост. Значительное сокращение иммиграции в США может напрячь рынки труда в ключевых секторах и усилить инфляционное давление. Проблемы независимости Федеральной резервной системы, включая возможные валютные интервенции, могут резко увеличить финансовые риски.

На Ближнем Востоке более жесткая позиция США в отношении Ирана может замедлить рост и повысить цены на нефть. Аналогичным образом, сокращение поддержки США Тайваня может негативно повлиять на акции полупроводниковых компаний.

Что касается Казахстана, то он в докладе напрямую не упоминается, но входит в группу стран, где рост ВВП превысит 4% в ближайшие два года. Здесь уместно вспомнить недавний доклад МВФ "Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия", в котором предсказан рост ВВП Казахстана на уровне 4,6% в 2025 году.

Вообще же Казахстан отнесен в группу стран-экспортеров нефти. И для таких стран даются отдельные рекомендации. В них говорится, что диверсификация экономики является ключевой стратегией для стран Центральной Азии, которые известны своей зависимостью от экспорта сырьевых товаров. Отказ от использования природных ресурсов может защитить экономику этих стран от колебаний мировых цен на сырьевые товары.

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