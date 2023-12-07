В Казахстане изменили формы некоторых налоговых заявлений
Фото: pexels
В Казахстане начали действовать изменения, внесенные приказом министра финансов РК от 22 ноября 2023 года в некоторые формы налоговых заявлений, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета государственных доходов МФ РК, изменения внесены в:
- налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности – предоставлена возможность отзывать налоговую отчетность налогопательщикам, по которым регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;
- налоговое заявление на проведение зачета или возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов – упрощена форма налогового заявления.
Приказ вводится в действие со 2 декабря 2023 года.
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