В Казахстане изменили формы некоторых налоговых заявлений

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В Казахстане начали действовать изменения, внесенные приказом министра финансов РК от 22 ноября 2023 года в некоторые формы налоговых заявлений, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, изменения внесены в: налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности – предоставлена возможность отзывать налоговую отчетность налогопательщикам, по которым регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

налоговое заявление на проведение зачета или возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов – упрощена форма налогового заявления. Приказ вводится в действие со 2 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали профессиональный стандарт Бухгалтера.

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