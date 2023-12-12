Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доллар подешевел на торгах 12 декабря почти на два тенге

Доллар подешевел на торгах 12 декабря почти на два тенге Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,52 тенге, снизившись на 1,97 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 63,50 тенге (-0,31).

Курс евро установлен Нацбанком – в 493,61 тенге, рубля – 4,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,7-460,7 тенге, евро – по 492-495 тенге, российские рубли – по 5,03-517 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,16%, до 76,15 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,20%, до 71,46 долларов за баррель.

Читайте также

В Казахстане расширят перечень исключений для вывоза валюты
В Казахстане расширят перечень исключений для вывоза валюты
киберпреступность, статистика, мошенники
Как кибермошенники выманивают деньги казахстанцев
Более 4,6 млрд тенге задолжали алматинцы по налогам
Более 4,6 млрд тенге задолжали алматинцы по налогам
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: