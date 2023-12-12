Доллар подешевел на торгах 12 декабря почти на два тенге

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,52 тенге, снизившись на 1,97 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 63,50 тенге (-0,31).

Курс евро установлен Нацбанком – в 493,61 тенге, рубля – 4,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,7-460,7 тенге, евро – по 492-495 тенге, российские рубли – по 5,03-517 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,16%, до 76,15 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,20%, до 71,46 долларов за баррель.