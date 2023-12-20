Доллар подешевел на торгах 20 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,18 тенге, снизившись на 1,69 тенге, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,98 тенге (-0,18).

Курс евро установлен Нацбанком – в 501,1 тенге, рубля – 5,08 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,9-459,3 тенге, евро – по 497-501 тенге, российские рубли – по 4,99-5,17 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 20 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,80%, до 79,86 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,99%, до 74,67 долларов за баррель.