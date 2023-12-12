В Казахстане расширят перечень исключений для вывоза валюты
Так, предлагается установить, что требования о запрете на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов не распространяются на:
- операции Национального банка РК, а также операции организаций, входящих в структуру Нацбанка;
- вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию РК с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, и заявляемого под таможенную процедуру "реэкспорта" на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;
- вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки);
- вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;
- вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств-членов Евразийского экономического союза, не указанной в подпункте выше (дополнено);
- вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств, не входящих в Евразийский экономический союз, по согласованию с Национальным банком РК (дополнено);
- иные случаи, определяемые отдельными актами правительства РК.
Кроме того, изменения коснулись вывоза золотых слитков. Так, нельзя будет вывозить золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.
Ранее запрет также касался инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком.
Как поясняется, указанные поправки в указ учитывают законодательно установленные полномочия Национального банка в части вывоза наличной иностранной валюты с соблюдением соглашений Евразийского экономического союза.
Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 декабря.