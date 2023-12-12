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Законодательство РК

В Казахстане расширят перечень исключений для вывоза валюты

В Казахстане расширят перечень исключений для вывоза валюты Фото: Zakon.kz
Нацбанк подготовил указ президента, которым вносятся изменения и дополнений в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается установить, что требования о запрете на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов не распространяются на:

  • операции Национального банка РК, а также операции организаций, входящих в структуру Нацбанка;
  • вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию РК с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, и заявляемого под таможенную процедуру "реэкспорта" на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;
  • вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки);
  • вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;
  • вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств-членов Евразийского экономического союза, не указанной в подпункте выше (дополнено);
  • вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств, не входящих в Евразийский экономический союз, по согласованию с Национальным банком РК (дополнено);
  • иные случаи, определяемые отдельными актами правительства РК.

Кроме того, изменения коснулись вывоза золотых слитков. Так, нельзя будет вывозить золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Ранее запрет также касался инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком.

Как поясняется, указанные поправки в указ учитывают законодательно установленные полномочия Национального банка в части вывоза наличной иностранной валюты с соблюдением соглашений Евразийского экономического союза.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 декабря.

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